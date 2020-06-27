獨／援港辦公室營運 在野批虛應 在台港人憂:易搶工作

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聯合報 / 記者陳煜彬 顏凱勗 徐宇威 楊凱竣 台北基隆即時報導
在台灣開小吃店的Kenneth陳瑞輝表示，雖然港人來台帶來資金跟生育率，但「今天香港，明日台灣」，香港每天面臨大陸150個單程證的移民潮，且沒有總量管制，如果台灣政府也沒管制的話，很可能會發生搶工作的問題。記者陳煜彬攝影
在台灣開小吃店的Kenneth陳瑞輝表示，雖然港人來台帶來資金跟生育率，但「今天香港，明日台灣」，香港每天面臨大陸150個單程證的移民潮，且沒有總量管制，如果台灣政府也沒管制的話，很可能會發生搶工作的問題。記者陳煜彬攝影

香港反送中運動屆滿一周年，許多港人紛紛離鄉引發「離港潮」，部分香港人也選擇台灣成為他們第二個家。根據內政部移民署統計，2019年來台居留港人達5858人，相較前年的4148人增加41.12%，2019年香港居民來台獲得定居許可的人數也增加到1474人，比起2018的1090人大增35%。港人來台成為熱門話題，在台灣開小吃店的Kenneth陳瑞輝，也和記者侃侃而談對於香港現況的心路歷程。他表示香港人對於「現狀改變」心理早有底，只是很意外是一瞬間全變了，也認為反送中運動的問題根本，在於香港的民生基礎。因為香港人的民生問題日趨嚴重，又沒辦法改組政府，才會讓年輕人演變到抗爭的程度，或是像他一樣移民海外。他也提醒台灣政府，雖然港人來台帶來資金跟生育率，但「今天香港，明日台灣」，香港每天面臨大陸150個單程證的移民潮，且沒有總量管制，如果台灣政府也沒管制的話，很可能會發生搶工作的問題。

日前蔡總統下令要陸委會專責援港，主委陳明通18日宣布，7月起香港人來台將由新成立的「台港服務交流辦公室」專責處理，對此在野立委提出質疑，民眾黨立委賴香伶認為，港人來台目前若因政治因素受到緊急危害者，可適用「港澳條例第18條」，但18條目前許多界定仍含糊，應先法制化才對。國民黨立委李貴敏認為，無論新成立的組織是屬於非官方還是官方，都有疊床架屋之嫌，對未來專責辦公室的運作並不樂觀。

香港 移民署 反送中

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