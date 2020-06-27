黃捷和多數議員在議會送許崑源最後一程 保持低調

已故高雄市議長許崑源今天告別式，其靈體送往佛光山安奉之後，繞到高雄市議會向議會告別，高雄市議員齊聚議會門廊向許的靈體深深一鞠躬，送許最後一程，時代力量議員黃捷也在列。黃捷說，為免被當話題炒作，模糊焦點，她今天未到市立殯儀館參加許的告別式，低調選擇在議會送許最後一程。

對於國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁昨天在臉書、今天在告別式場外都提到她，黃捷表示對於許崑源，她很感念許當議長時對議員的照顧，也請參選人不要拿她來模糊焦點。

李眉蓁昨天在臉書告別許崑源，提及這屆議會成立，時代力量只有黃捷與林于凱兩個人，是無法成立黨團，也不能夠參加協商。許崑源曾當著國民黨團成員說，時代力量是小黨只有兩席，要給他們機會可以問政質詢，黃捷這個小女孩漂漂亮亮的，看起來也用心，以後會有前途，讓她多一點機會表現，如果要對付，就對付民進黨。

李眉蓁在臉書寫著：「你的包容，我們都聽進去了。黃捷有到你的靈前上香，笑著進來哭著出去，希望是想到你生前對她特別照顧有感而發。」

許崑源家人在市立殯儀館景行廳為許設靈堂不久，黃捷隨前去拈香，但高雄市政府法制局前局長吳秋麗認為黃捷口紅太紅，又沒有戴口罩，對黃捷說了一些話，黃捷當場掉淚，走出靈堂時也未止住淚水，被媒體拍到。

黃捷說，為免被炒作話題，也模糊告別式送許崑源一程的焦點，她今天沒有參加告別式場，與其他議員在議會送許最後一程。

許崑源的家人捧著許的靈骨坐車繞進議會門廊時，副議長陸淑美率議員鞠了一個90度鞠躬，黃捷戴著口罩也一起鞠個大躬。她說，今天就是希望保持低調。