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遠雄沒給施工日誌 柯稱契約漏洞 黃國昌駁：錯誤說明

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北大巨蛋復工爭議持續延燒。圖／本報資料照
台北大巨蛋復工爭議持續延燒。圖／本報資料照

台北大巨蛋復工爭議延燒，議員抓包遠雄偷裝座椅、隔音棉，要查施工日誌也因停工理由被市府打回票，台北市長柯文哲昨說，這是BOT的契約漏洞，前時代力量立委黃國昌則在臉書反駁，遠雄沒提供大巨蛋施工日誌，絕非「契約漏洞」，而是當年北市與遠雄簽約時，刻意厚待遠雄的選擇。

黃國昌表示，這兩天，大巨蛋是否偷偷施工的爭議，進一步引發「為何遠雄沒有提供施工日誌」的問題，當遠雄強硬表示沒義務提供，柯文哲則說「這是契約漏洞」，應該全面檢討BOT契約的規定。

黃國昌表示，看了這個新聞以後，令他非常詫異，北市竟提供社會錯誤資訊。他指出，當年在台北市政府針對大巨蛋招標所公告的「契約草案」中，遠雄依約必須交付「工程興建紀錄」，但在北市府在2004年與遠雄研商「興建營運契約」時，該條文卻遭到刪除，免除遠雄此項義務。

對此，監察院2009年對大巨蛋案所提出的糾正案中，就曾指摘此不當的契約條件放寬，將弱化台北市政府的監督能力。黃國昌強調，這不是「契約漏洞」，而是當年台北市政府簽約時，刻意厚待遠雄的選擇。

黃國昌表示，當年北市府誰決定優待遠雄，而削弱自我監督功能？誰又應該負責？這才是事情的原貌與問題的根源，因此柯文哲將問題歸結於「契約漏洞」，並不正確。

監察院在2009年對大巨蛋案所提出的糾正案中，曾指摘此不當的契約條件放寬，將弱化台北市政府的監督能力。圖／擷取自黃國昌臉書
監察院在2009年對大巨蛋案所提出的糾正案中，曾指摘此不當的契約條件放寬，將弱化台北市政府的監督能力。圖／擷取自黃國昌臉書

黃國昌 大巨蛋 遠雄 柯文哲

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