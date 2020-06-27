遠雄沒給施工日誌 柯稱契約漏洞 黃國昌駁：錯誤說明

台北大巨蛋復工爭議延燒，議員抓包遠雄偷裝座椅、隔音棉，要查施工日誌也因停工理由被市府打回票，台北市長柯文哲昨說，這是BOT的契約漏洞，前時代力量立委黃國昌則在臉書反駁，遠雄沒提供大巨蛋施工日誌，絕非「契約漏洞」，而是當年北市與遠雄簽約時，刻意厚待遠雄的選擇。

黃國昌表示，這兩天，大巨蛋是否偷偷施工的爭議，進一步引發「為何遠雄沒有提供施工日誌」的問題，當遠雄強硬表示沒義務提供，柯文哲則說「這是契約漏洞」，應該全面檢討BOT契約的規定。

黃國昌表示，看了這個新聞以後，令他非常詫異，北市竟提供社會錯誤資訊。他指出，當年在台北市政府針對大巨蛋招標所公告的「契約草案」中，遠雄依約必須交付「工程興建紀錄」，但在北市府在2004年與遠雄研商「興建營運契約」時，該條文卻遭到刪除，免除遠雄此項義務。

對此，監察院2009年對大巨蛋案所提出的糾正案中，就曾指摘此不當的契約條件放寬，將弱化台北市政府的監督能力。黃國昌強調，這不是「契約漏洞」，而是當年台北市政府簽約時，刻意厚待遠雄的選擇。