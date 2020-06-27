綠白「錢人合流」 游淑慧批柯文哲：三分抗綠七分挖藍

國民黨前主席朱立倫昨天建議國民黨應監督民眾黨主席、台北市長柯文哲，以減輕民眾黨對藍營衝擊，對此，國民黨台北市議員游淑慧也認為，所有藍營支持者要明白，柯文哲目前即便砲打民進黨，也只是「分贓不均、因利失和」，和理念藍軍認同沒相干；且綠、白「錢人都合流了」，藍軍支持者怎能對柯文哲還有所期待，藍白合作？民眾黨的算盤恐怕是「三分抗綠，七分挖藍」。

游淑慧今在臉書指出，黨內同志確實有些友柯的言論或作為，過去也引起內部一些困擾。但基本上，監督柯文哲本來就是應盡的責任，而且所有藍營支持者要明白，柯文哲目前即便砲打民進黨，也只是「分贓不均、因利失和」，和理念藍軍認同沒相干，藍白合作只是幌子，綠白同源才是正在進行式。

游淑慧指出，一，柯市府多位小內閣首長都為謝系出身（法務和勞動）；二，在罷韓一事上，民眾黨是支持罷韓行動，甚至柯文哲的勞動局長還公開呼籲北漂年輕人回高雄投票；三，柯市府的標案這四年中大量流向楊蕙如、幫推、投石等綠營外圍公司。錢人都合流了，藍軍支持者怎能對柯文哲還有所期待？