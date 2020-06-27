歐盟開放邊境未包含台灣 外交部：互惠是考慮因素之一

歐盟將於7月1日起對15個非歐盟國家開放邊境，名單並未包括台灣；外交部今天表示，外交部已持續就此事和歐盟保持密切聯繫，交換意見，就目前獲得的訊息，歐盟內部仍在討論，雖然還沒有最後定案，但「互惠」是歐盟重要的考慮因素之一。

外交部表示，歐盟於6月11日曾公布考量納入開放名單的幾個觀察指標，包括當地疫情發展、公衛評估及是否與歐盟採取相對應的互惠開放措施等，若干歐盟會員國也對我方特別強調「互惠」的重要性，外交部已將這些資訊提報給中央流行疫情指揮中心評估參考。

外交部表示，根據我方瞭解，已有若干國家基於經濟因素，與歐盟洽談採取包括「快速通道」等相互解禁措施，但由於歐洲疫情仍未穩定受控，開放邊境存在疫情傳播風險，指揮中心目前公布的「低度及中低度疫情風險名單」因此尚未包括歐洲。

外交部表示，現階段將繼續依據指揮中心「邊境風險嚴管、國內鬆綁」的原則與歐盟交換意見，期盼在歐盟與台灣納入邊境開放名單，鬆綁邊境管制措施時，除適用雙方「互惠原則」外，也能保障國人健康。