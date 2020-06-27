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【即時短評】落難貴族 國民黨還記得自己是在野黨嗎？

聯合報 / 本報記者周志豪
過去國民黨立委佔領發言台，杯葛立院議程的畫面，在新一屆立法院中已不復見。 本報資料照
過去國民黨立委佔領發言台，杯葛立院議程的畫面，在新一屆立法院中已不復見。 本報資料照

國民黨年初再遭重大挫敗後，即使經歷黨權更替，但黨內整體士氣至今卻仍氣若游絲。繼續完全在野的國民黨，卻仍有著落難貴族身段在監督政府施政，始終讓人覺得是「自甘淪於狗吠火車」，國民黨還記得自己是在野黨嗎？

國民黨過去長期完全執政，也造就了黨內對政策推動要「理性」的以「大局為重」，「大戶人家」的思維也讓國民黨形塑了施政穩重的形象，對維繫兩岸穩定、國際關係幾成票房保證。長期執政下來，國民黨比誰都知道立院多數的優勢何在。

理性、穩重的政黨文化即使到國民黨在野後一樣始終如一，了解多數優勢更讓國民黨監督施政時常「務實」點到為止，結果就是監督施政時，只想把話論述清楚「留紀錄」，對於該杯葛到底的事做後卻輕縱，變相給人自甘淪於狗吠火車印象。

一如黨團人士分析，國民黨現在之所以讓人民覺得軟弱，主要是對於民進黨政府的違法、傲慢濫權施政，無法拿出強悍態度監督，讓蔡政府為所欲為；此外，黨內「一人得道、眾人旁觀」的長期不團結文化，也讓民眾覺得是「扶不起的阿斗」。

以敵為師，民進黨過去從無到有，政黨發展艱辛歷程，不會比現在的國民黨好到哪，但他們當初可力阻美牛進口、力抗核四啟用、力擋服貿生效，但現在國民黨卻連擋下台中火力發電廠重啟、落實反空汙訴求都搞不定，在野表現高下立判。

國民黨若仍無法體認完全在野須「穿草鞋、上刺刀」，重拾當初在野革命起義時，對民眾的期盼為所當為、義無反顧衝鋒，監督政府還要像個落難貴族般的強調身段，對於對的事又無法堅持到底，連在野黨都做不好，要重返執政無異緣木求魚。

國民黨

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