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九二共識 馬英九與江啟臣討論過 國民黨力求凝聚共識
前總統馬英九、立法院前院長王金平、國民黨前主席朱立倫、國民黨主席江啟臣今天參加已故高雄市議長許崑源告別式，對於「九二共識」，馬英九說已跟江啟臣討論過，但江啟臣今天不願多談；朱立倫強調國民黨一定全黨凝聚最大共識；王金平希望大家繼續坐下來討論。
馬英九今天被問到會不會與江啟臣再討論「九二共識」的問題時表示已經討論過一次了。但他後來未進一步表達看法。
江啟臣則說今天是許崑源的公祭，不談其他事情，送許最後一程，許的心願是高雄更好，所以國民黨在市長補選這一局會好好衝刺。
朱立倫說，對於九二共識，放心，一定會全黨一致；我們共同的目標就是堅持中華民國的民主自由、維護兩岸的和平、 追求人民最大的福祉、讓大家過好日子，這個目標是不會改變的，任何方法都是希望凝聚最大共識， 過去、現在和未來的努力，都是為了達成共同的目標。
王金平說，九二共識究竟怎樣，大家各自有不同的解讀，希望黨繼續加以討論，取得最後的共識；九二共識在過去、特別是馬政府時代，因為有了它當作基礎，然後將兩岸的交流合作，創作一個和平穩定的局勢，有其貢獻；現在大家對於九二共識有意見的話，希望大家繼續坐下來討論，既然九二共識大家有認為不妥的地方，大家就要找個新的兩岸關係的定論出來，讓兩岸繼續能夠交流合作，創造再次的穩定和平，這才是最重要的。
今天也參加告別式的前副總統吳敦義、國民黨前主席洪秀柱被問到九二共識時，都未表示意見。
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