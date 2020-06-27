黨團記者會限入令 最怕陳玉珍、吳斯懷、葉毓蘭來歪樓

國民黨智庫副董事長連勝文批評，不分區藍委不敢開記者會監督政府。國民黨團主任沈建億則緩頰，不分區藍委不但會幫忙想議題，也都踴躍出席記者會，有時候甚至「超額」，必須勸退。不過，有熟悉黨團運作人士表示，黨團記者會現在以幹部為主，其實是怕立委陳玉珍、吳斯懷、葉毓蘭出席會歪樓。

沈建億說，這一屆的不分區立委對於立法院的運作配合度都很高，無論是委員會還是院會，只要發出強制動員的甲級動員，大家幾乎都會到，上個會期只有三個人受罰，但罰款繳款率百分之百，大家都很遵守規定。

對於傳出黨團記者會因擔心陳玉珍、吳斯懷、葉毓蘭出席發言會歪樓，開始採取限制出席，挑安全牌。沈建億說，黨團記者會以總召、書記長、首席副書記長三位黨團幹部為優先，因為擔任主攻是黨團三長的責任，但若遇到特殊或較重要的議題需要更多人幫忙，他就會在國民黨立委的群組「喊聲」，只要行程可以配合，不分區藍委們都會回覆說可以出席，報名情況踴躍，反而是他還要在群組說額滿了請大家不要再報名。

葉毓蘭說，她踴躍出席黨團記者會，還聽到有人向她反應「太常看到她了」，所以她現在選擇性出席記者會，但若黨團有需要，或是記者會主題是她的專業例如警消議題，她一定會到，並主動建議記者會主題；葉毓蘭說，無論是區域還是不分區立委，大家都很積極想為黨團付出，同心一致，國民黨現在沒有分裂的本錢。

不具名國民黨立委表示，上會期剛開始時，因為部分不分區有負面議題登上媒體版面，再加上疫情，舉行記者會頻率不高，若舉行也多是三長參加，而一場記者會能發言的內容有限，三個人參加就差不多了，因此資深的立委看到若三長參加，出席意願就不高，不過即便是那時候不分區有負面議題時，黨團也不會刻意要求誰不能出席記者會，都會尊重大家的專業。

一名國民黨立委助理表示，他的立委認為在委員會的質詢比在記者會發言更重要，立委會花很多時間準備委員會質詢的內容，希望能替人民監督政府，但若記者會議題是他的專業，他的時間、行程也允許，他也會出席記者會。