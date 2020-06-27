國民黨完全在野火力降溫 大砲藍委：先停一下而已

國民黨2020再遭挫敗後，黨務系統與黨團由青壯世代從全面接班，但運作近5個月下來，黨團卻出現具砲火資深立委隱身現象，再加上青壯派又多盼以論述取代武鬥，在戰術與砲管選擇受局限下，整體黨團戰力下修，被解讀是世代隔閡。

有黨籍資深立委坦言，確實有刻暫退二線、不當衝組的想法，但就個想法的出發點，是要放手讓年輕人做做看，包含對黨主席江啟臣與青壯世代為主體的黨團的態度都是如此，並不是要扯誰的後腿，黨或黨團有事交辦，還是會全力配合。

也有具議題能力黨籍立委說，資深立委砲火暫歇，主要還是因為新的黨團運作模式所造成，目前記者會形式就是結構原因，目前黨團記者會受限於三長的想法，不僅議題挑選避免重大爭議，參與者也會挑安全牌，都會讓能戰的立委退場。

此外，該黨籍立委認為，現在新進的立委搶曝光，資深立委讓他們多表現也無可厚非。

不過有資深立委也肯定，其實這屆立院開議以來，幾個重大議題黨團的火力還是發揮的不錯，只是攻防頻率可以再提升，像上周的一天一記者會，就是還不錯的規劃，畢竟第一大在野黨，記者會卻比其他兩個小黨少，監督能力難免遭質疑。

該立委也建議，除了頻率之外，黨團攻擊武器也應再更多元化，除記者會外，衝監察院、司法院，甚至帶領民眾直搗怠忽職守的行政機關抗議等，也都應該列為選項，否則只是在立院罵，民眾關注度有限，對政府監督也很難造成足夠壓力。

外界解讀，藍營資深立委火力降溫是不堪綠營網軍的網路霸凌。曾任黨職的黨籍立委表示，綠營網軍的惡意攻擊從來沒有停過，特別是在選舉時候，這些確實讓人有感，但戰退出火力第一線原因並非如此，大家也只是「先停一下而已」。