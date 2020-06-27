看得到的票才實在 不只不分區 區域藍委也低調

國民黨不分區立委問政屢遭質疑缺乏火力，就連幾位新進區域藍委也都低調將重心放在選區，引發藍營支持者抨擊。藍營人士緩頰指出，先前全國焦點皆關注在新冠肺炎疫情，難發動與疫情無關的議題，未來將持續聚焦在監委人事及釣魚台等爭議。

國民黨智庫副董事長連勝文日前黨改革委員會大會開砲，批評黨籍不分區立委，「站在那人家叫不出名字，也不敢開記者會監督政府，要這些人幹什麼？」

新進不分區立委吳斯懷、葉毓蘭及張育美初踏國會即鬧出不少風波，包括吳斯懷的「共機繞台非挑釁說」、張育美向愛犬LULU隔空示愛、葉毓蘭用氣炸鍋加熱口罩消毒。為避免再生事端，藍委們態度轉更低調，不願再成鎂光燈焦點，甚至抗拒與媒體互動，就怕自己再失言。

不僅是不分區，這一屆立法院，很多區域藍委都將重心放在自己選區，鮮少為藍綠爭議發生。有藍營助理表示，疫情期間，大家都不敢逆時中，而且關注選區議題，比靠政治口水搶曝光，回去更好向選民交代，看得到的選票才實在。

一位中部區域藍委坦言，大家選區屬性不同，回地方可直接面對民眾；且參加記者會一字排開，不一定能在空戰方面加分。

北部藍委表示，防疫期間活動量大降，現在重新回流，地方民代都要跑，愈鄉土的選區愈需要回到基層，這對區域立委是兩難，有些選民就是希望他們多花時間在地方；因此，不分區此時更應展現戰力，加強中央議題力道，也能為區域稍作分擔。

另一名藍委也說，監委人事同意權及釣魚台爭議，都是藍營可以著力之處，再不強硬杯葛、火力全開，支持者對國民黨戰力已經罵翻天。國民黨團上周開會已經定調，強力杯葛監委人事，正好可展現新進藍委的戰力。