連勝文再批：智庫議題超前部署 藍黨團沒人理

國民的智庫副董事長連勝文，上周在國民黨改革委員會大會砲轟不分區立委不敢批政府，引發議論。國民黨中央將在下周四恢復與智庫、立院的三方平台運作機制，連勝文說，希望能落實重要議題追蹤，透過平台盡速反映，發揮即時戰力。

連勝文當時說，現在智庫很多議題到立法院後沒人追蹤，議題不尊重黨中央，沒人敢開記者會，怕站第一線被罵。連勝文更批評，一堆不分區立委，站出來人家叫不出名字，要這些不分區要幹什麼？乾脆叫他們回家睡覺、餵魚。

連勝文在接受本報訪問時說，智庫過去在跟黨團合作過程當中，是有產生斷錬的情況，過去有些立委及助理，要求黨團提供資料及看法，但智庫的回應有時無法滿足立院黨團需求。

但連勝文也說，智庫透過許多科學方法，花了一大堆人力及資源，去超前部署許多重要議題，但送去立院黨團後又沒人追蹤，有些立委或助理，甚至資料連看到不看，導致許多重要議題錯失良機，也就無法發揮戰力。

連勝文表示，現在的解決方式就是恢復三方運作平台，立院、黨中央及智庫三方運作機制。希望能夠就立院黨團及智庫追蹤議題，透過平台，盡速反映，發揮即時戰力。

不過，連勝文也說，過去就有三方平台運作機制，但效果見仁見智，所以國民黨並不欠缺好的制度，重要的是要「落實」，「好的制度要落實才會產生紀律，有纪律也才會有戰鬥力」，不然遇到重要議題非閃即躲，要不然就是一人一把號、各吹各的調，外界自然不會覺得國民黨有戰鬥力可言。