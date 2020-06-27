影／陳佩琪再發文逆時中 柯P：你看，不帶出來就有事

來台日本女學生返國後出現後無症狀確診，重新引發普篩的討論，台北市長柯文哲妻子陳佩琪為此再度發文「逆時中」，柯文哲今早到高雄帝廟參拜時說，「你看，我就要要常常帶她出來，不帶出來就有事」！

針對日籍女學生確診事件，陳佩琪昨天在臉書抒發見解，她對流行疫情指揮中心不普篩的理由，很不以為然，認為指揮中心只說普篩的壞，未說普篩的壞處，還一直強調台灣很安全，指揮官陳時中更到處趴趴走宣傳觀光，導致民眾戒心降低，其實不普篩跟普篩後，一小部分是偽陰性的結果是一樣的，但大家可有想過，普篩可以抓出陽性確診病例這件事嗎？

陳佩琪趁「市長老公」到南部時，再於臉書發表「逆時中」言論，砲轟不實施普篩的理由，遭到網友攻擊，之後全數刪除內文，也表示不再對醫療或疫情做任何發言。

今早人在高雄的柯文哲得知妻子又發文，他說「沒看到」，接著向同行的高雄市長補選參選人吳益政說，「你看，我就要常常帶她出來，不帶出來就有事，沒有帶出來，她就...」。

針對普篩問題，柯文哲說，普篩有科學的基礎，什麼時候該做，什麼時候不該做，要看需要，很複雜的科學題目，很難簡答。