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宣示有公信力？ 高思博：花媽退黨仍難脫酬庸

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
高思博在臉書直播指花媽宣示當選監院院長就退黨，仍難脫酬庸。圖／高思博提供
高思博在臉書直播指花媽宣示當選監院院長就退黨，仍難脫酬庸。圖／高思博提供

國民黨中常委高思博在臉書直播，針對監察委員提名紛爭風波迭起，指出人選當中隱含著濃厚的酬庸意味，特別是院長和副院長部分的擾攘過程更是充滿詭譎，邏輯怪異，有待立法院未來審查時，追查出更多的真相。

高思博說，審視這次提名的27名監委候選人，具有綠營背景多達24人，占了9成，預料可在綠營絕對優勢的立法院審查後全部過關，形成酬庸。

他認為，最明顯的酬庸對象也是爭議最多的院長提名人陳菊，與監察院的「淵源」很密切，高雄市長任內與所屬官員，曾被監察院調查58案、糾正38案、彈劾3案，較著名的案例包含善款濫用、氣爆死傷案、獵雷艦慶富案、親信貪汙案。高思博說，儘管陳菊在提名揭曉後隨即表明當選院長後將退出民進黨，不參加政黨活動，但前述遭檢察院糾舉的案件都屬於人格、行政管理作為，與政黨無關，即使退黨也難以令人相信她有帶領監委監察百官的能力。

高思博說，之前綠李進勇接任中選會主委也如出一轍，昭告退出民進黨，但就任後，明顯袒護綠色施政，政界人士記憶猶新，如今陳菊的類似宣示能產生多少公信力令人質疑？

高思博表示，正當各界意欲議論花媽的擔任監察院長之際，藍營形像牌的黃健庭被提名出任監察院副院長，卻未事先與藍營充分洽商，顯然僅讓他作為門神。藍綠的矛頭不約而同轉彎予以抨擊，綠營竟無人保護，讓他黯然宣布婉拒提名，所以政壇紛紛傳言其實一切都是為了護航陳菊。

高思博指出，行政院所屬的各獨立機關委員出任資格，都明文規定，同一政黨不超過1/3，但監察院無此規定；立法原意是信賴總統提名必然超越黨派，但事實卻不然，未來唯有依靠立委強力把關了。

監察院 陳菊 高思博

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