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許崑源今告別式…韓國瑜和國民黨多位歷任主席將致祭

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告別高市議長許崑源 柯文哲出現景行廳

聯合報 / 記者林保光楊濡嘉/高雄即時報導
高雄市議長許崑源告別式會場。記者林保光／攝影
高雄市議長許崑源告別式會場。記者林保光／攝影

高雄市議長許崑源在6月6日罷免韓國瑜投票當晚墜樓身亡，今天上午在高雄市立殯儀館景行廳，舉行告別式。台北市長柯文哲上午在家祭前，與台灣民眾黨徵召參選高雄市長補選的吳益政到景行廳致意。

柯文哲在上午7點50分到告別式會場，來去匆匆，上午8點5分離開，未發一語。

高雄市前市長韓國瑜今天上午也會參與公祭，並在公祭前說許崑源的一生。網路也有人號召「韓家軍」一同到高雄市立殯儀館 ，要隨韓國瑜參與公祭，不過，治喪委員會因告別會場空間有限，韓家軍將在會場外，向許崑源致敬。

今天許崑源的告別式，布置莊嚴，會場門口一對門聯，以許崑源生前的「奧援」綽號藏頭，寫著「奧學仗義崑源志，援手悲憫高雄心」，靈堂門口以藍白幡布相間，中間是國民黨黨徽，以誌許崑源為高雄、為國民黨的付出。

高雄市議長許崑源告別式會場。記者林保光／攝影
高雄市議長許崑源告別式會場。記者林保光／攝影
台北市長柯文哲（前左二）與吳益政（前左三）到景行廳，向許崑源行禮。記者林保光／攝影
台北市長柯文哲（前左二）與吳益政（前左三）到景行廳，向許崑源行禮。記者林保光／攝影
韓家軍在許崑源告別式會場門口懸起哀悼布條。記者林保光／攝影
韓家軍在許崑源告別式會場門口懸起哀悼布條。記者林保光／攝影

許崑源 韓國瑜 告別式 柯文哲

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