告別高市議長許崑源 柯文哲出現景行廳

高雄市議長許崑源在6月6日罷免韓國瑜投票當晚墜樓身亡，今天上午在高雄市立殯儀館景行廳，舉行告別式。台北市長柯文哲上午在家祭前，與台灣民眾黨徵召參選高雄市長補選的吳益政到景行廳致意。

柯文哲在上午7點50分到告別式會場，來去匆匆，上午8點5分離開，未發一語。

高雄市前市長韓國瑜今天上午也會參與公祭，並在公祭前說許崑源的一生。網路也有人號召「韓家軍」一同到高雄市立殯儀館 ，要隨韓國瑜參與公祭，不過，治喪委員會因告別會場空間有限，韓家軍將在會場外，向許崑源致敬。