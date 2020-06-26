快訊

陸籍女來台吃涼麵遭狠甩巴掌 氣噗噗與對方互毆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃健庭臉書自嘲：明年五月我得特別小心

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
前台東縣長黃健庭今天接受廣播專訪，他除了表達風波前後的心境外，晚上也在個人臉書貼文，還自嘲「明年五月我得特別小心」。圖／擷取自黃健庭臉書
前台東縣長黃健庭今天接受廣播專訪，他除了表達風波前後的心境外，晚上也在個人臉書貼文，還自嘲「明年五月我得特別小心」。圖／擷取自黃健庭臉書

蔡英文總統內定前台東縣長黃健庭出任監察院副院長，引發朝野大反彈，黃最後婉拒提名。黃健庭今天接受廣播專訪，除了表達風波前後的心境外，晚上也在個人臉書貼文，還自嘲「明年五月我得特別小心」。

黃健庭寫道：「其實我和小燕很喜歡卸任後自由自在的生活，有更多時間閲讀、運動、靈修、陪家人，四處演講分享台東經驗⋯。」

「奇妙的是，連續兩年五月都有意想不到的事發生：去年是郭台銘董事長搭檔參選的邀請，今年則是蔡英文總統監察院副院長的提名。」

「每次我都問自己：這件事有意義嗎？然後努力在禱告中尋求神的帶領。後來，事情的發展出乎意料，我回到原來平靜的生活，多了些磨練和體悟，然而我相信上帝在這當中有祂的美意。」

「謝謝唐湘龍透過飛碟早餐，讓我能比較詳實的說明整個過程和自己的想法。政治實在太複雜，明年五月我得特別小心。謝謝大家的關心，祝您 #端午佳節快樂！」

黃健庭 蔡英文 監察院

延伸閱讀

【重磅快評】蔡英文駁斥擋箭牌 還要複製黃健庭2.0？

如果有第2個黃健庭？國民黨想好「應對蔡之道」

【重磅快評】從黃健庭到釣魚台 蔡英文的沉默用錯地方

審薦小組稱黃健庭不在名單 林濁水：名單還有未爆彈？

相關新聞

臉書評普篩又刪除 陳佩琪：以後不再對疫情發言

針對普篩，台北市長柯文哲上午接受媒體訪問時曾說，沒有做大量篩檢，在科學上、公衛上站得住腳，這沒甚麼好批評的。不料太太陳陳...

趁先生不在寫出來 陳佩琪：不普篩沒人質疑指揮官？

針對普篩，台北市長柯文哲上午接受媒體訪問時曾說，沒有做大量篩檢，在科學上、公衛上站得住腳，這沒甚麼好批評的。不料太太陳陳佩琪下午針對普篩在臉書發文。

人口販運報告台美並列第一列 AIT：並非因應措施已完善

美國在台協會（AIT）今天表示，美國25日公布「2020年人口販運報告」，美國和台灣並列第一列；AIT表示，第一列是最高...

影／開放境外生入境 首波學生：感動謝謝台灣

台灣開放11地境外生入境，第一批學生下午搭機抵達桃園機場，中央大學的鄧同學表示，等了4個月終於可以來台，等很久了，很感動...

高雄同志大遊行前夕 柯文哲：那場公投我投了廢票

明天在高雄有同志大遊行，民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委蔡壁如、民眾黨高雄市長候選人吳益政，明早將去高雄關帝廟參拜。今晚柯文...

黃健庭臉書自嘲：明年五月我得特別小心

蔡英文總統內定前台東縣長黃健庭出任監察院副院長，引發朝野大反彈，黃最後婉拒提名。黃健庭今天接受廣播專訪，除了表達風波前後...

兩岸新論述引發爭議 江啟臣：讓民眾看到不同的國民黨

國民黨改革委員會上周五做成初步結論，但在兩岸新論述上卻引起黨內「從老到小」多元反彈，批判聲音均劍指黨主席江啟臣。江晚間在...

柯文哲南下輔選崁頂鄉長補選 逛潮州夜市人氣超旺

民眾黨主席、台北市長柯文哲今南下屏東，陪同民眾黨推出崁頂鄉長補選候選人廖國富到潮州夜市掃街，柯文哲人氣超旺，逛夜市，50...

全球領袖發起在疫情中捍衛民主連署 唐鳳、吳釗燮參與

政府間國際組織「國際民主及選舉援助中心」(International Institute for Democracy a...

高市長補選崁頂鄉長補選 柯：民眾黨推出人選是最好的

台北市長柯文哲今下午3時南下屏東縣崁頂鄉參加屏東青農座談會，並為鄉長補選民眾黨候選人廖國富站台輔選，高市長補選參選人吳益...

被批韓的代理人 李眉蓁團隊：我們更擔心陳菊團隊復僻

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁批評國民黨對手李眉蓁要把前市長韓國瑜團隊找回來，無異於把6月6日的罷免投票沒收。李眉蓁競選...

張宏陸自頒國小獎狀半身照佔1/4 遭酸：有臉說傅崐萁？

臉書「白色正義聯盟」粉絲專頁昨晚貼出一張國小畢業獎狀，上頭印有民進黨立委張宏陸人像，由於人像佔了獎狀近四分之一大小，引發...

熱門新聞

日籍女疑在台染疫 呂秋遠：可以確定兩件事

日本女學生在台染疫？ 柯文哲：懂醫學的也覺得奇怪

李眉蓁「越級打怪」？苦苓曝她背後5大硬實力：不容小覷

繼磐石艦後再驗日本學生8堂課師生抗體 莊人祥曝原因

第二波防疫策略 彰化萬人血清抗體檢測是關鍵

趁先生不在寫出來 陳佩琪：不普篩沒人質疑指揮官？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。