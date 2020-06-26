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黃健庭臉書自嘲：明年五月我得特別小心
蔡英文總統內定前台東縣長黃健庭出任監察院副院長，引發朝野大反彈，黃最後婉拒提名。黃健庭今天接受廣播專訪，除了表達風波前後的心境外，晚上也在個人臉書貼文，還自嘲「明年五月我得特別小心」。
黃健庭寫道：「其實我和小燕很喜歡卸任後自由自在的生活，有更多時間閲讀、運動、靈修、陪家人，四處演講分享台東經驗⋯。」
「奇妙的是，連續兩年五月都有意想不到的事發生：去年是郭台銘董事長搭檔參選的邀請，今年則是蔡英文總統監察院副院長的提名。」
「每次我都問自己：這件事有意義嗎？然後努力在禱告中尋求神的帶領。後來，事情的發展出乎意料，我回到原來平靜的生活，多了些磨練和體悟，然而我相信上帝在這當中有祂的美意。」
「謝謝唐湘龍透過飛碟早餐，讓我能比較詳實的說明整個過程和自己的想法。政治實在太複雜，明年五月我得特別小心。謝謝大家的關心，祝您 #端午佳節快樂！」
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