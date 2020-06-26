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兩岸新論述引發爭議 江啟臣：讓民眾看到不同的國民黨

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

國民黨改革委員會上周五做成初步結論，但在兩岸新論述上卻引起黨內「從老到小」多元反彈，批判聲音均劍指黨主席江啟臣。江晚間在臉書表示，改委會成立初衷就是要結合不同世代，為國民黨兩岸論述集思廣益、拋磚引玉。

江啟臣認為，在凝聚兩岸新論述上，只要過程開放透明，態度包容尊重，就算結果不能在全代會讓所有人接受，也能通過合宜的交叉辯論打開黨員對國民黨兩岸路線各種想像，改變民眾對國民黨的刻板印象，讓民眾看到不一樣的國民黨。

話鋒一轉，江啟臣也批評，解決兩岸問題本應是執政黨責任，但民進黨政府輕忽職守，卻還對認真尋找兩岸出路的國民黨説三道四，缺乏自覺，更自失執政黨立場與高度；國民黨的勇敢改變，不該成為民進黨見縫插針、分化挑撥的攻擊破口。

江啟臣表示，愈多人關心國民黨前途愈好，他也鼓勵黨內各方提出不同於建議案的看法，淬鍊出更具社會基礎、更能團結黨人的兩岸主張，這也是上週五會議直播原因；以過去一週各界對改委會初步結論熱烈討論來看，改委會第一步成功。

江啟臣分析，黨內對九二共識存廢有兩種主張：一是認為九二共識維持兩岸對話，對台灣安全繁榮至關重要，目前尚無替代方案，不應放棄；一種認為追求兩岸自由民主才是黨核心價值，黨兩岸論述要勇於找尋更多可能，不應只有九二共識。

江啟臣認為，黨內兩種對九二共識後續定位主張各有道理，也不必然相互衝突，而對兩岸論述的討論就是改變國民黨文化的開始；黨內同志應放下尖銳言詞，在改造國民黨文化的道路上一起向前，面對異見、激盪融合才能淬鍊團結的基礎。

江啟臣也提到，幾位黨內大老對九二共識存廢立場公開聲明，不約而同捍衛中華民國與一中各表堅定立場，年輕朋友們佩服；年輕朋友長年面對同儕反中浪潮，仍保有創黨先烈期待中國的赤子情懷，珍惜兩岸得之不易和平榮景也很可貴。

江啟臣說，沒有前輩開創兩岸交流，國民黨今天仍處於要轉機去大陸的自我隔絕；沒有年輕一輩的傳承，無數代人辛苦保存的中華價值，和前輩開啟的兩岸和解，恐怕都難以為繼，兩種聲音在國民黨都不可少。

國民黨 江啟臣 九二共識

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