柯文哲南下輔選崁頂鄉長補選 逛潮州夜市人氣超旺

民眾黨主席、台北市長柯文哲今南下屏東，陪同民眾黨推出崁頂鄉長補選候選人廖國富到潮州夜市掃街，柯文哲人氣超旺，逛夜市，500公尺走約1個小時，不少民眾看到柯文哲說「柯市長來了！」，還有民眾爭相跟他拍照、要簽名，柯文哲說，「南部民眾本來就比較熱情！」

柯文哲今晚間現身潮州夜市，人氣超旺，500公尺走一個小時。媒體問柯文哲，這一段路走了好久，人氣很旺哦？柯文哲說，「南部民眾本來就比較熱情」。媒體再追問「今天人氣很旺，對2024有沒有？現在到各地輔選在試水溫嗎？」柯文哲說，想太遠了，「這個補選（指身旁的廖國富）先過關再講啦！把好的候選人推薦給台灣社會」。