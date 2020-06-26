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柯文哲南下輔選崁頂鄉長補選 逛潮州夜市人氣超旺
民眾黨主席、台北市長柯文哲今南下屏東，陪同民眾黨推出崁頂鄉長補選候選人廖國富到潮州夜市掃街，柯文哲人氣超旺，逛夜市，500公尺走約1個小時，不少民眾看到柯文哲說「柯市長來了！」，還有民眾爭相跟他拍照、要簽名，柯文哲說，「南部民眾本來就比較熱情！」
柯文哲今晚間現身潮州夜市，人氣超旺，500公尺走一個小時。媒體問柯文哲，這一段路走了好久，人氣很旺哦？柯文哲說，「南部民眾本來就比較熱情」。媒體再追問「今天人氣很旺，對2024有沒有？現在到各地輔選在試水溫嗎？」柯文哲說，想太遠了，「這個補選（指身旁的廖國富）先過關再講啦！把好的候選人推薦給台灣社會」。
柯文哲陪同崁頂鄉長補選民眾黨推薦候選人廖國富到潮州夜市掃街拜票，過程中民眾爭相跟柯拍照，要簽名，展現超人氣。
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