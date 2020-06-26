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人口販運報告台美並列第一列 AIT：並非因應措施已完善

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
2020年人口販運報告。圖／內政部提供
2020年人口販運報告。圖／內政部提供

美國在台協會AIT）今天表示，美國25日公布「2020年人口販運報告」，美國和台灣並列第一列；AIT表示，第一列是最高等級，但不代表一個國家或地區完全沒有人口販運的問題，也不代表因應措施已經完善。相反地，被評為第一列代表該政府已經著手處理人口販運問題，並達到人口販運被害人保護法規定的最低標準。

AIT表示，美國國務卿龐培歐25日在總統顧問伊凡卡和負責監督及打擊人口販運無任所大使瑞奇蒙（John Cotton Richmond）的陪同下，在線上發布會發表「2020年人口販運報告」。

AIT表示，2020 年人口販運報告評估了包括美國和台灣在內188 個政府打擊人口販運的成果，美國和台灣並列第一列。雖然第一列是最高的等級，但不代表一個國家或地區完全沒有人口販運的問題，也不代表因應措施已經完善。相反地，被評為第一列代表該政府已經著手處理人口販運問題，並達到人口販運被害人保護法規定的最低標準。若要維持在第一列，政府每年都要在打擊人口販運上展現可觀的進展。畢竟被評為第一列必須肩負持續進步的責任，而非停滯不前。

今年人口販運報告簡介的主題是「人口販運報告二十週年回顧」。這個主題不僅象徵人口販運報告邁入20週年的重大里程碑，也闡述了這份報告在檢驗人口販運打擊成果的發展歷程，在慶祝打擊人口販運成果紀錄20週年之際，這份報告也一如既往清楚提醒大家尚未完成的工作。

AIT 美國在台協會 龐培歐

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