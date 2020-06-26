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影／開放境外生入境 首波學生：感動謝謝台灣

攝影中心 / 記者鄭超文／即時報導
台灣開放境外生入境後，首批學生下午抵達桃園機場，為了避免感染風險，學生要到單一櫃台報到，學生與工作人員隔著壓克力板登記資料。記者鄭超文／攝影
台灣開放境外生入境後，首批學生下午抵達桃園機場，為了避免感染風險，學生要到單一櫃台報到，學生與工作人員隔著壓克力板登記資料。記者鄭超文／攝影

台灣開放11地境外生入境，第一批學生下午搭機抵達桃園機場，中央大學的鄧同學表示，等了4個月終於可以來台，等很久了，很感動，謝謝台灣。另一位張同學則說，這段時間內心很忐忑，終於可以畢業了，教育部也表示，開放畢業生來台，可以讓他們處理畢業後的租屋、行李等相關事宜。

教育部日前宣布，開放香港、澳門、越南等11國共2238名應屆畢業境外生返台，有62名境外生審核通過，華航CI-910班機載了第一批7位境外生抵達桃園機場，晚上還有一位境外生搭乘澳門航空NX-620班機來台。

由於國外疫情還沒減緩，為減低在密閉航空器的傳染風險，這架航班上有不少學生及旅客穿戴護目鏡、防護衣，學生在下機後，經過檢疫站填寫入境健康申請書、並詳細填寫在台居住資料，在進入入境大廳時，由教育部派人在大學輪值櫃台等候學生報到。

第一位出來的中央大學鄧姓學生表示，等了4個月終於可以來台，等待這一刻的時間已經有很久了，當被問到什麼感覺時直說，「感動，謝謝台灣」。第二位報到的台南應用科技大學張姓學生說，等待來台約半年，這段時間內心很忐忑，所幸終於能到台灣，終於可以畢業了。

已經很習慣長時間待在台灣的東吳大學的王姓學生表示，疫情期間資訊非常凌亂，所幸有熱心的境外生把訊息製作成「懶人包」分享給其他人。對於重回台灣的感覺，他說，有點陌生又期待，以前都是寒暑假才回香港，這次疫情卻讓他有更多的時間與家人相處。

教育部高等教育司司長朱俊彰也親自到桃園機場接機，瞭解安排入境學生的流程，朱俊彰說，教育部與學校在機場接機大廳設置輪值的單一櫃檯，目的在確認學生入境後順利銜接交通接送到防疫旅館，避免境外生四處散開造成防疫破口。對於教育部及學校的輪值人員均參照中央防疫標準，比照機場的旅客服務櫃台、防疫旅館的接待櫃台等防護措施；在每日輪值前，也會由教育部輪值人員指導協助完成自我健康防護。

朱俊彰也表示，境外生經單一櫃台報到，再由輪值人員引導搭乘機場防疫車隊或學校防疫專車，前往防疫旅館。境外生到達防疫旅館後，須有學校人員在現場協助入住、告知防疫相關事宜，並在居家檢疫14天期間，定時與境外生聯繫關懷健康狀況並回報地方政府窗口。結束居家檢疫後，即可安心返校就學。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，優先開放11個低風險國家，包括越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹，目前符合資格的境外生共2238名，其中以香港、澳門、越南人數最多。

台灣開放境外生入境後，首批學生下午抵達桃園機場，為了避免感染風險，學生要到單一櫃台報到。記者鄭超文／攝影
台灣開放境外生入境後，首批學生下午抵達桃園機場，為了避免感染風險，學生要到單一櫃台報到。記者鄭超文／攝影
台灣開放境外生入境後，首批學生下午抵達桃園機場，為了避免感染風險，學生要到單一櫃台報到。記者鄭超文／攝影
台灣開放境外生入境後，首批學生下午抵達桃園機場，為了避免感染風險，學生要到單一櫃台報到。記者鄭超文／攝影
台灣開放境外生入境後，首批學生下午抵達桃園機場，班機上的旅客不約而同地穿著防護裝備。記者鄭超文／攝影
台灣開放境外生入境後，首批學生下午抵達桃園機場，班機上的旅客不約而同地穿著防護裝備。記者鄭超文／攝影
台灣開放境外生入境後，首批學生下午抵達桃園機場，四位台北大學的同學都穿著防護裝備。記者鄭超文／攝影
台灣開放境外生入境後，首批學生下午抵達桃園機場，四位台北大學的同學都穿著防護裝備。記者鄭超文／攝影

桃園機場 教育部 疫情

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