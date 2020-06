全球領袖發起在疫情中捍衛民主連署 唐鳳、吳釗燮參與

政府間國際組織「國際民主及選舉援助中心」(International Institute for Democracy and Electoral Assistance)25日公布「呼籲捍衛民主」(A Call to Defend Democracy)公開信,行政院政務委員唐鳳、外交部長吳釗燮參與連署。

位於斯德哥爾摩的國際民主及選舉協助研究所發起連署,目的是喚醒「意識和動員公民」,研究所在公開信中表示,令人不意外地,獨裁政權正利用這次的疫情危機來箝制批評聲浪,並強化政治控制,另外也提到甚至有些民選政府利用積聚緊急權力來對抗疫情,限制人權且在沒有法律限制或國會監督情況下強化國家監控。

外交部表示,信函獲得包括4位諾貝爾和平奬得主,共超過500位來自各國的政要與學界領袖、以及支持民主的團體具名連署支持,吳釗燮也應邀參與連署。

連署者包括美國前國務卿歐布萊特、諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞、美國男星李察吉爾、諾貝爾和平獎得主伊朗人權運動家艾巴迪、波蘭前總統華勒沙與東帝汶前總統霍塔。

外交部表示,連署信函籲促國際社會在對抗新冠肺炎疫情的同時,應積極維護全球的自由、民主及人權,防止威權國家藉防疫之名,行危害普世價值之實。我國政府一向高度重視並積極提倡自由、民主與人權價值,並獲得國際社會的肯定與推崇,如美國務卿龐培歐(Mike Pompeo)等美國政府高層一再公開稱許台灣是可靠的夥伴,民主成功的故事,以及世界上良善的力量。未來外交部將持續與理念相近國家密切合作,共同捍衛普世價值。