快訊

17縣市豪雨、大雨特報！今晚嘉義雨最大 低窪地防淹水

台鐵鶯歌站發生旅客掉落事件 侵入路線遭自強號撞擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趁先生不在寫出來 陳佩琪：不普篩沒人質疑指揮官？

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市柯文哲的太太陳佩琪醫師，針對台灣不普篩，今天又發長文，她說，記得前不久指揮中心曾提及台灣不普篩的理由，「我聽了實在憋很久」， 趁先生不在台北時把它寫出來。圖／取自陳佩琪臉書
台北市柯文哲的太太陳佩琪醫師，針對台灣不普篩，今天又發長文，她說，記得前不久指揮中心曾提及台灣不普篩的理由，「我聽了實在憋很久」， 趁先生不在台北時把它寫出來。圖／取自陳佩琪臉書

針對普篩，台北市長柯文哲上午接受媒體訪問時曾說，沒有做大量篩檢，在科學上、公衛上站得住腳，這沒甚麼好批評的。不料太太陳陳佩琪下午針對普篩在臉書發文。她說，今天又發長文，記得前不久指揮中心曾提及台灣不普篩的理由，「我聽了實在憋很久」、「趁先生不在台北時把它寫出來」，想說台灣這麼多聰明的醫生，難道沒人質疑指揮官提出的理由嗎？

陳佩琪在臉書出，今天又要發長文了，前兩天有一則新聞，說有一來台的日本女學生返國後確診， 讓台灣有否社區感染又被拿出來討論。新冠肺炎八成感染者無症狀， 但卻可能傳染給別人，以專業公衛立場來看，到底是有症狀者再驗， 還是以普篩方式對不特定族群大量篩檢，到底哪種對台灣最好？這是高度的公衛專業問題。

陳陳佩琪指出，記得前不久指揮中心曾提及台灣不普篩的理由，我聽了實在憋很久， 趁先生不在台北時把它寫出來，想說台灣這麼多聰明的醫生，難道沒人質疑指揮官提出的理由嗎？

她說，印象中當時指揮中心並未說出普篩的好處， 只說普篩的壞處（就是不採普篩的理由），說普篩會有偽陽性和偽陰性的問題 ，「偽陰性會讓民眾失去戒心，讓感染者因為偽陰性的結果而到處趴趴走傳染人」，「偽陽性則是平白被抓去關14天，連帶牽連多人，耗費社會成本」，幾個月下來，不普篩的結果，當然社區確診率低，後來指揮中心就一直強調社區很安全，於是指揮官花襯衫、夾腳拖去宣導觀光，久而久之民眾戒心自然下降，其實不普篩結果跟普篩後有一小部分是偽陰性的結果是一樣的，但有否想到普篩後抓到的陽性確診病例的好處呢？

陳佩琪指出，其實每種檢驗、檢查都有偽陽性和偽陰性， 但都比正確率還低，不知公衛專業上真的有需要為了少數的偽陽性和為偽陰性而去漏失了許多可能的確診患者嗎？

她指出，確診者和偽陽性，就是抓去關14天，這些人很多都是輕症或無症狀，不須負壓隔離病房， 不會造成防疫負擔，但卻可阻絕社區傳播途徑。偽陽性被誤關，有人誤被牽連，這是疫情之下不得不的社會成本，但這些成本總比放任社區確診者趴趴走去傳染別人還好吧。

陳佩琪表示，若採檢結果是陰性（當然可能是偽陰性）， 但症狀像的話，還是要隔離，覺得有疑問再採就是了。

冬天流感來襲，但流感有疫苗，所以臨床上有TOCC 或有典型症狀者，醫生才會快篩， 快篩當然有偽陽性和偽陰性 ，正確率也僅五十趴，但我們也不可能為了有偽陽性和偽陰性就不去做它，也斷不可能跟病人說因為檢驗有偽陽性和偽陰性，所以就不要做了吧？

陳佩琪說，若普篩可真實反映社區感染狀況，其他國家也可據此對我們解封，那自然是最好，以台灣防疫經費和醫護的人力， 普篩應無問題，當然若不普篩的原因是因為檢驗kid難買， 或防疫經費不夠， 或怕造成醫護人力負荷，或是公衛專家的專業意見，那又另當別論，大家只要把事情講清楚就好。

陳佩琪表示，所以回過頭來， 不普篩是為了檢驗有偽陽性和偽陰性，難道醫生們不會覺得奇怪？台灣須建立一個能和諧對話、理性討論、 尊重別人意見的社會，政策是應該可討論的，當有人質疑時，講清楚說明白就好， 請別再冠人家舔中賣台， 唱衰台灣防疫、否定人家防疫辛苦的罪名了。

陳佩琪表示，以前常跑公益行程， 台北廣播電台的台長每次看到我去都很高興， 不是因為她講得多好，能夠帶來多少收視率，而是她去是免錢的；以前聯醫也常找她出去做公益活動，理由是我稍具知名度，院內員工也好叫（也不敢拒絕啦） ，最重要的是幾百塊車馬費就打發了，而且很多時候是純義務沒任何pay 的。

陳佩琪 人質 社區感染

延伸閱讀

影／柯文哲牽陳佩琪走鐵軌 牽手曬恩愛

舒琪又戰 簡舒培暗諷陳佩琪撒嬌討拍、老公有渣男感

陳佩琪再「逆時中」 酸不讓自己跌下神壇又不想負責任

陳佩琪「逆時中」 北市議員：為柯2022布局

相關新聞

趁先生不在寫出來 陳佩琪：不普篩沒人質疑指揮官？

針對普篩，台北市長柯文哲上午接受媒體訪問時曾說，沒有做大量篩檢，在科學上、公衛上站得住腳，這沒甚麼好批評的。不料太太陳陳佩琪下午針對普篩在臉書發文。

全球領袖發起在疫情中捍衛民主連署 唐鳳、吳釗燮參與

政府間國際組織「國際民主及選舉援助中心」(International Institute for Democracy a...

高市長補選崁頂鄉長補選 柯：民眾黨推出人選是最好的

台北市長柯文哲今下午3時南下屏東縣崁頂鄉參加屏東青農座談會，並為鄉長補選民眾黨候選人廖國富站台輔選，高市長補選參選人吳益...

被批韓的代理人 李眉蓁團隊：我們更擔心陳菊團隊復僻

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁批評國民黨對手李眉蓁要把前市長韓國瑜團隊找回來，無異於把6月6日的罷免投票沒收。李眉蓁競選...

張宏陸自頒國小獎狀半身照佔1/4 遭酸：有臉說傅崐萁？

臉書「白色正義聯盟」粉絲專頁昨晚貼出一張國小畢業獎狀，上頭印有民進黨立委張宏陸人像，由於人像佔了獎狀近四分之一大小，引發...

境外生返台首批8人今午抵達 各校輪值機場協助

台灣開放11地境外生入境，根據教育部調查，今天中午將有第一批8名應屆畢業生飛抵桃園機場，將由各校安排到防疫旅館進行14日...

美公布2020全球防制人口販運評比 我連續11年名列第1級

內政部今天表示，美國國務院最新公布2020年全球防制人口販運評比結果，我國在全球180多國評比中名列第1級國家，已連續1...

搶中常委來勢洶洶 湧言會「政媒雙棲」 恐傷綠形象

民進黨中執委、中常委改選七月中旬登場，各派系為了躋身權力核心積極布局。新興派系「湧言會（海派）」繼攻下新北、高雄兩席地方...

蔡總統悼陳定信：推動C肝新藥納健保給付 來自他建議

有「台灣肝帝」之稱的中研院院士、台大醫學院教授陳定信24日因病過世，蔡英文總統今天透過臉書緬懷，並感謝陳定信生前貢獻專業...

釣魚台更名風波 蘇澳取消與日本石垣市締結25周年活動

日本石垣市將釣魚台列嶼改名風波，衝擊到與姐妹市蘇澳鎮的交流，蘇澳鎮長李明哲今天指出，原本今年10月或11月要舉行與石垣市...

小黨力拚臨時會話語權 正名公決恐成朝野戰場

立法院預計在29日召開臨時會，民進黨團預定排入的議程中，由小黨提出的華航、護照正名公決案也在其中，由於涉及敏感主權議題，...

【即時短評】合作貌合神離 藍白難阻綠蠻橫

立法院臨時會下周登場。雖然民進黨這屆在立法院仍坐擁過半席次，但第一會期並未討到太多便宜。民眾黨、時代力量充滿鬥志，四處丟...

熱門新聞

日籍女疑在台染疫 呂秋遠：可以確定兩件事

日本女學生在台染疫？ 柯文哲：懂醫學的也覺得奇怪

李眉蓁「越級打怪」？苦苓曝她背後5大硬實力：不容小覷

繼磐石艦後再驗日本學生8堂課師生抗體 莊人祥曝原因

第二波防疫策略 彰化萬人血清抗體檢測是關鍵

北京一對確診夫妻 竟是在公廁遭感染新冠病毒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。