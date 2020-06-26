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高市長補選崁頂鄉長補選 柯：民眾黨推出人選是最好的

聯合報 / 記者潘欣中劉星君／屏東即時報導
台北市長柯文哲（右三）南下屏東縣崁頂鄉參加屏東青農座談會，並為鄉長補選民眾黨候選人廖國富（右四）站台輔選，高市長補選參選人吳益政（右二）一同出席。記者潘欣中／攝影
台北市長柯文哲（右三）南下屏東縣崁頂鄉參加屏東青農座談會，並為鄉長補選民眾黨候選人廖國富（右四）站台輔選，高市長補選參選人吳益政（右二）一同出席。記者潘欣中／攝影

台北市長柯文哲今下午3時南下屏東縣崁頂鄉參加屏東青農座談會，並為鄉長補選民眾黨候選人廖國富站台輔選，高市長補選參選人吳益政一同出席，柯文哲會前聯訪時，他說，「很有自信，所有候選人中，民眾黨推出候選人是最好的人選」

柯文哲說，崁頂鄉長、高雄市長都要補選，民主政治就是選出最好的人選，更精確來說，相對選出最好的人選「我很有自信，在所有候選人當中，民眾黨推出的候選人，是最好的人選」。

媒體問台北市議員秦慧珠之前說，民眾黨沒有要派高市長參選人，如今推出人選。柯文哲說，「我是說我沒有派蔡壁如去選，真的沒有派蔡壁如」。

媒體問柯文哲是不是以戰養戰，劍指2024？柯文哲說「想太多」，改革也是一個漸進過程，逐漸把最好的人選推出，充分的準備，推出最好的人選，一定讓台灣越來越好。

柯文哲說，高雄市長馬上就要補選，吳益政不用我介紹，吳是連任好幾屆議員，好壞大家非常清楚，政治就是信用，這段時間累積的信用，三個候選人當中，「我相信吳益政是最好的」。

吳益政說，擔任市議員不是從選區思考，他對高雄市的問題非常了解。第三勢力不是主要政黨，這十幾年來不同黨派，政治生態了解，一旦政黨很容易對立，他堅守第三勢力，透過政策與不同政黨溝通，第三勢力在推動事情反而比其他容易，做了很多事情。

吳益政說，台灣現在單一選舉，不管是立法委員等，第三勢力要出線非常辛苦，他堅持在第三勢力，政黨要有融合包容不同意見的民主素養，台灣這樣對立，讓第三勢力不容易出線，也會成為極端政治，對台灣是很大傷害。

吳益政說，他守在這裡，一方面比較好做事情，但要做到行政首長時，推動事情，就一個瓶頸在那邊，十幾年來，這次不容易有機會，這次意外有補選機會「選戰事先沒有準備，但對高雄市府早就準備好了」。

吳益政說，20年來，18年在議會，大學畢業後先在立法院當10年助理，台灣這三十年所有政治人物都相當了解，每個人每個政黨都有優點，願意跟不同政黨合作，這是對第三勢力最好的，未來希望台灣各地都有機會。

台北市長柯文哲（右二）南下屏東縣崁頂鄉參加屏東青農座談會，並為鄉長補選民眾黨候選人廖國富站台輔選，高市長補選參選人吳益政（右一）一同出席。記者潘欣中／攝影
台北市長柯文哲（右二）南下屏東縣崁頂鄉參加屏東青農座談會，並為鄉長補選民眾黨候選人廖國富站台輔選，高市長補選參選人吳益政（右一）一同出席。記者潘欣中／攝影

柯文哲 吳益政 高雄市

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