快訊

繼磐石艦後再驗日本學生8堂課師生抗體 莊人祥曝原因

中職／換總留言風波 富邦胡金龍下二軍並將懲處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被批韓的代理人 李眉蓁團隊：我們更擔心陳菊團隊復僻

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁被批韓國瑜代理人，李團隊回擊，更擔心陳菊團隊復僻。圖／本報資料照
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁被批韓國瑜代理人，李團隊回擊，更擔心陳菊團隊復僻。圖／本報資料照

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁批評國民黨對手李眉蓁要把前市長韓國瑜團隊找回來，無異於把6月6日的罷免投票沒收。李眉蓁競選團隊發言人呂謦煒表示，「我們更應該擔心被民意否決、讓高雄負債累累的民進黨陳菊團隊復辟」！

呂謦煒表示，兩年前人民用民意否決長期執政的民進黨與民進黨及其代表陳其邁，就是希望高雄能夠有所改變，創造出不一樣的新氣象。

現在李眉蓁正要延續改變高雄的使命，寫下高雄人真正當家作主的新歷史。

呂表示，陳其邁背後籠罩的是民進黨執政二十年遺留下的債務、青年就業、城市發展等各方面沉痾。民進黨陳菊任內，團隊被監察院調查至少58次、彈劾跟糾正累積30多案，弊端嚴重，陳其邁如果當選，象徵過去無能的民進黨團隊復辟，是否有利於高雄，需賴市民的智慧判斷與抉擇。

民進黨 陳其邁 李眉蓁

延伸閱讀

是否輔選李眉蓁 侯友宜：不會忘了黨員角色

被疑出線是因「美麗無限」 李眉蓁自認不只顏值還有專業

被疑將回收韓市府團隊 李眉蓁：好團隊我都需要

陳其邁批李眉蓁：找韓團隊回來 無異於沒收66罷免投票

相關新聞

高市長補選崁頂鄉長補選 柯：民眾黨推出人選是最好的

台北市長柯文哲今下午3時南下屏東縣崁頂鄉參加屏東青農座談會，並為鄉長補選民眾黨候選人廖國富站台輔選，高市長補選參選人吳益...

被批韓的代理人 李眉蓁團隊：我們更擔心陳菊團隊復僻

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁批評國民黨對手李眉蓁要把前市長韓國瑜團隊找回來，無異於把6月6日的罷免投票沒收。李眉蓁競選...

張宏陸自頒國小獎狀半身照佔1/4 遭酸：有臉說傅崐萁？

臉書「白色正義聯盟」粉絲專頁昨晚貼出一張國小畢業獎狀，上頭印有民進黨立委張宏陸人像，由於人像佔了獎狀近四分之一大小，引發...

境外生返台首批8人今午抵達 各校輪值機場協助

台灣開放11地境外生入境，根據教育部調查，今天中午將有第一批8名應屆畢業生飛抵桃園機場，將由各校安排到防疫旅館進行14日...

美公布2020全球防制人口販運評比 我連續11年名列第1級

內政部今天表示，美國國務院最新公布2020年全球防制人口販運評比結果，我國在全球180多國評比中名列第1級國家，已連續1...

搶中常委來勢洶洶 湧言會「政媒雙棲」 恐傷綠形象

民進黨中執委、中常委改選七月中旬登場，各派系為了躋身權力核心積極布局。新興派系「湧言會（海派）」繼攻下新北、高雄兩席地方...

蔡總統悼陳定信：推動C肝新藥納健保給付 來自他建議

有「台灣肝帝」之稱的中研院院士、台大醫學院教授陳定信24日因病過世，蔡英文總統今天透過臉書緬懷，並感謝陳定信生前貢獻專業...

釣魚台更名風波 蘇澳取消與日本石垣市締結25周年活動

日本石垣市將釣魚台列嶼改名風波，衝擊到與姐妹市蘇澳鎮的交流，蘇澳鎮長李明哲今天指出，原本今年10月或11月要舉行與石垣市...

小黨力拚臨時會話語權 正名公決恐成朝野戰場

立法院預計在29日召開臨時會，民進黨團預定排入的議程中，由小黨提出的華航、護照正名公決案也在其中，由於涉及敏感主權議題，...

【即時短評】合作貌合神離 藍白難阻綠蠻橫

立法院臨時會下周登場。雖然民進黨這屆在立法院仍坐擁過半席次，但第一會期並未討到太多便宜。民眾黨、時代力量充滿鬥志，四處丟...

民進黨拚臨時會爭議3法案3人事案 不排除延長賽

立法院即將召開臨時會，據了解，民進黨團擬速戰速決，在三周處理完3個法案，及3人事同意權案，有意避開高雄市長補選期程，不過...

藍白合作首發 立院臨時會將共同提案

立法院預計29日召開的臨時會，國民黨團總召林為洲表示，國民黨團和民眾黨團將在針對撐香港、顧民生、廢考監三項議題合作提案。...

熱門新聞

個案南部哪大學？學生：還要用猜的！防疫太不公開透明

日籍女疑在台染疫 呂秋遠：可以確定兩件事

好消息！日籍確診女接觸者 已完成109個檢體皆陰性

李眉蓁「越級打怪」？苦苓曝她背後5大硬實力：不容小覷

日本女學生在台染疫？ 柯文哲：懂醫學的也覺得奇怪

學者：「零確診」的維持成本高 也不可能永遠存在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。