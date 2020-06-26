被批韓的代理人 李眉蓁團隊：我們更擔心陳菊團隊復僻

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁批評國民黨對手李眉蓁要把前市長韓國瑜團隊找回來，無異於把6月6日的罷免投票沒收。李眉蓁競選團隊發言人呂謦煒表示，「我們更應該擔心被民意否決、讓高雄負債累累的民進黨陳菊團隊復辟」！

呂謦煒表示，兩年前人民用民意否決長期執政的民進黨與民進黨及其代表陳其邁，就是希望高雄能夠有所改變，創造出不一樣的新氣象。

現在李眉蓁正要延續改變高雄的使命，寫下高雄人真正當家作主的新歷史。

呂表示，陳其邁背後籠罩的是民進黨執政二十年遺留下的債務、青年就業、城市發展等各方面沉痾。民進黨陳菊任內，團隊被監察院調查至少58次、彈劾跟糾正累積30多案，弊端嚴重，陳其邁如果當選，象徵過去無能的民進黨團隊復辟，是否有利於高雄，需賴市民的智慧判斷與抉擇。