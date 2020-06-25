馬英九籲重回九二共識 民進黨：無視民意所向

前總統馬英九今天透過臉書呼籲大陸當局應立即停止對台武力恫嚇，蔡政府更應慎思明辨，以人民為念，讓兩岸重回「一中各表，九二共識」的基礎，勿讓台海步向戰爭邊緣。民進黨回應，國民黨主席江啟臣已將「九二共識」當成「歷史描述」，顯見國民黨內的兩岸論述混亂分裂，還對民進黨政府指指點點，無視民意所向。

民進黨表示，國民黨改革委員會兩岸論述組建議報告將「九二共識」當成昔日兩岸互動過程的「歷史描述」，主張改以四大支柱建構台海新關係。江啟臣藉由新論述，正式和「九二共識」分道揚鑣，但馬英九明顯不甚領情。

民進黨質疑，包含馬英九在內的國民黨內大老顯然不苟同江啟臣把「九二共識」供奉成「歷史描述」的論述，卻用打民進黨政府來暗批江啟臣的新主張，不難看出，國民黨內部的兩岸路線已經瀕臨四分五裂的狀態。

民進黨表示，要對民進黨政府指指點點前，請國民黨內先正視台灣當前的民意方向，不要用批判民進黨政府來掩飾自己內部的分歧。