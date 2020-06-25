影／中火2號機今發電中市府依空汙法將法辦負責人

台電台中火力發電廠二號機組昨晚點火啟動，台中市府環保局連夜稽查，依空汙法開罰二百萬元，並勒令立即停工，今天下午4時複查發現，台電對二號機投煤併聯發電，將依空汙法從重開罰，並且在彙整資料後，預計下周三依空汙法將負責人函送法辦。

台電表示，中火二號機「合格」、「合法」，台電會依既定計畫持續發電，即今天下午投煤併聯發電，待機組逐步升載，利用假期讓已停工半年的機組重新調較，預計下周一用電高峰時，接受供電系統調度，加入供電行列。台電不接受台中市府違法裁處，將依法救濟，並與律師研商，針對台中市政府公務員種種違法瀆職行徑對台電與台電員工造成的侵害，請求國家賠償。台電呼籲，期盼台中市府回歸法治正軌，切莫一錯再錯，更不要低估台電對於維護人民用電權益的決心。

台中市環保局副局長陳宏益說，昨晚台中市府環保局第一時間即前往中火現場稽查，僅發現中火2號機以柴油燃燒點火預熱，尚未燒煤發電，環保局考量其違規情節，僅處分200萬元並命停止操作，並且在今天下午1時許將裁處書親送中火簽收，並令停工。

陳宏益指出，不料台電中火二號機在今天下午4時開始投煤併聯發電，不遵行停工命令，經環保局在傍晚5時進廠稽查，確認2號機已投入生煤進行發電，台電違規事證明確，依法做第二次稽查紀錄，並且將按空汙法再次從重裁罰，預計彙整資料後，預計下周三依空汙法將負責人移送司法機關偵辦。