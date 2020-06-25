蔡總統悼陳定信：推動C肝新藥納健保給付 來自他建議

有「台灣肝帝」之稱的中研院院士、台大醫學院教授陳定信24日因病過世，蔡英文總統今天透過臉書緬懷，並感謝陳定信生前貢獻專業，拯救了台灣無數「肝苦人」。她說，一生致力於研究和對抗肝炎的陳定信院士，昨天離我們而去，這是國家的損失，也是國際醫療學界的損失。

蔡總統說，早年台灣人深受肝病所苦，任職於台大醫院的陳定信，從1970年代開始，參與了一個又一個基礎研究，促使政府推動新生兒全面施打B型肝炎疫苗等重要政策；這幾年，她推動C型肝炎新藥納入健保給付，也是來自陳定信的建議。

蔡總統表示，於公，她要謝謝陳定信院士貢獻專業，拯救了台灣無數「肝苦人」；於私，當她遇到種種挑戰、甚至是不正確的質疑時，她口中的「定信兄」，更總是義無反顧，給她支持和鼓勵，這些都讓她深深感念。

蔡總統在文末也向家屬表達哀悼，「希望定信兄的家人多珍重，台灣的醫療成就，我們也會盡一切努力來延續下去。」