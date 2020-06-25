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釣魚台更名風波 蘇澳取消與日本石垣市締結25周年活動

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
蘇澳鎮與日本石垣市締結姐妹市25年，因釣魚台更名風波，取消相關活動，而雙方的交流密切，圖為去年組團赴石垣市教育交流，蘇澳鎮長李明哲授旗的資料照片。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮與日本石垣市締結姐妹市25年，因釣魚台更名風波，取消相關活動，而雙方的交流密切，圖為去年組團赴石垣市教育交流，蘇澳鎮長李明哲授旗的資料照片。圖／蘇澳鎮公所提供

日本石垣市將釣魚台列嶼改名風波，衝擊到與姐妹市蘇澳鎮的交流，蘇澳鎮長李明哲今天指出，原本今年10月或11月要舉行與石垣市締結姐妹市25周年活動，已經決定取消，同時，他也已經寫了信給石垣市長，重申台灣主權，不接受日本片面的更名，但認為「有交流才會更了解彼此」，不希望此事件影響雙方情誼。

日本沖繩縣石垣市議會本月（6月）22日表決通過，將日本稱為「尖閣諸島」的釣魚台列嶼，改名為「登野城尖閣」，引發台方抗議，宜蘭縣議會甚至也因此提案建議縣政府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，還成立保護頭城釣魚台辦公室，要發起保釣行動。

而石垣市與宜蘭縣蘇澳鎮締結姐妹市25年，雙方交流密切，去年6月間，石垣市教育委員會率師生來台教育交流，蘇澳鎮長李明哲親率鎮內中小學師生回訪，今年是石垣市與蘇澳鎮締盟25周年，蘇澳鎮預計今年10月或11月舉辦相關活動，李明哲邀石垣市長來台參加，獲得首肯，但因釣魚台改名風波，決定取消活動。

「在此敏感時刻與氛圍下不合適。」李明哲今天指出，釣魚台更名風波，引發不滿，鎮公所討論後，決定取消與石垣市締結姐妹市25周年的活動，同時，他也寫信給市長，表達台灣立場，不承認日本片面與單方的改名，希望能擱置爭議，不要影響到漁民作業。

至於蘇澳鎮與日本石垣市的國際教育交流會不會持續？李明哲表示，未來還是要視實際狀況決定，希望不要影響雙方情誼及交流與互訪，應該互解、互諒。

蘇澳 釣魚台 日本

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