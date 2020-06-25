小黨力拚臨時會話語權 正名公決恐成朝野戰場

立法院預計在29日召開臨時會，民進黨團預定排入的議程中，由小黨提出的華航、護照正名公決案也在其中，由於涉及敏感主權議題，預料在臨時會上會是戰場之一。

華航、護照正名公決案分別由時代力量黨團與台灣基進立委陳柏惟提出，兩個議題皆獲得朝野一定程度共識支持，但二案未能趕在正規會期結束前完成朝野協商，在各界呼籲儘快處理的聲浪下，民進黨團預計納入臨時會議程闖關。在野黨批評，執政黨是考量關主權議題，為避免給行政部門太大壓力，才技術性刻意拖延。

根據先前民進黨團針對二案提出的黨團版本，華航正名的部分加註了較溫和的「評估」等字，且將「正」名換成「改」名；至於護照正名，則將應改名「台灣TAIWAN」，修正為研擬提高護照的「台灣」辨識度。

對於公決案將在臨時會進行攻防，陳柏惟表示，無法干涉其他黨團決議，但會堅守自己的主張；時力黨團總召邱顯智說，時力所提的華航正名有分階段，也通盤考量過可行性，盼朝野能支持；民進黨團書記長鍾佳濱表示，過去一段時間是給行政部門準備時間，並非拖延，將來公決按通過後，行政部門當然是該怎麼辦，就怎麼辦，會有對應的作為。

除了二公決案，小黨也積極在臨時會爭取更多話語權。但根據相關法規規定，臨時會中至少要有四分之一（29席）的立委連署才能完成提案，因此時力、民眾黨席次不足；不過國民黨團已表態就「撐香港、顧民生、廢考監」和民眾黨團合作提案，甚至攸關居住正義的法案，也有意邀同樣關心此議題的時力一同合作。小黨能否透過此方式在臨時會「借殼上市」開闢新戰場，值得留意。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，從國民黨、民眾黨目前合作的提案看來，有些案子根本還沒送進委員會，在臨時會處理並不妥，只會淪為政治表態。鄭說，臨時會是處理有時效性的特定議案，而非臨時想到議題。