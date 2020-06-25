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【即時短評】合作貌合神離 藍白難阻綠蠻橫

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
民進黨一黨獨大，在野黨如何強化監督受關注。報系資料照片，記者曾吉松／攝影
民進黨一黨獨大，在野黨如何強化監督受關注。報系資料照片，記者曾吉松／攝影

立法院臨時會下周登場。雖然民進黨這屆在立法院仍坐擁過半席次，但第一會期並未討到太多便宜。民眾黨、時代力量充滿鬥志，四處丟議題找戰場，加上不再當剎車皮的國民黨，打亂民進黨的節奏。

國民黨比民進黨早一步拋出紓困振興條例，編列特別預算；在民進黨紓困方案出爐前，喊出發現金主張，讓不願「藍規綠隨」的民進黨反向而行，推出繁瑣的紓困方案卻惹得民怨不斷。加上民眾黨、時力頻開記者會，為各行業叫苦，質疑紓困成效，意外形成前鋒與側翼的聯手出擊效果。

台灣基進的陳柏惟和時力力推的華航、護照「正名」公決案，在國民黨刻意放行下，順利排入院會議程，逼民進黨去面對深綠。民進黨提出修正動議，以提高辨識度等曖昧字眼，用「改名」取代的「正名」；民進黨想用援港專案挺港人，但在野三黨都要入法方式，提出修港澳條例，在朝野協商三打一。

但這些只是小黨不約而同挑戰民進黨的執政，不是真正結盟。反而因為臨時會，民進黨無視其他政黨訴求，想用人數輾壓，縮小戰場，清理部分爭議話題；國民黨和民眾黨將合作提案，促成第一次實質上的藍白合作。

雖然在野黨都曾提過考試議題式合作，但這第一次藍白攜手的試金石，卻不容易成功。藍白合作共推法案像是匆促成軍，未見對彼此法案的共同理念論述，也沒有積極醞釀輿論支持，很可能在周一談話會，就被民進黨人數優勢否決，清理戰場；同時間，另一個戰場在台灣的高雄市長補選，國民黨與民眾黨提名人選之間的競爭關係，甚至大於共同對手陳其邁。

或許未來三年半間，這種「抗議一黨獨大、壓制少數意見」的藍白合作、甚至在野聯盟仍會持續上演，但在野黨各自有政黨利益，政黨理念也存在落差，一起批民進黨政府可以，但要更深一步的合作，藍白合作似乎還沒準備好踏進深水區。

民進黨 國民黨 民眾黨

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