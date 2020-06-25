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民進黨拚臨時會爭議3法案3人事案 不排除延長賽

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
蔡總統日前提出下屆監委名單，內定高雄市前市長陳菊出任院長。 圖／聯合報系資料照片
蔡總統日前提出下屆監委名單，內定高雄市前市長陳菊出任院長。 圖／聯合報系資料照片

立法院即將召開臨時會，據了解，民進黨團擬速戰速決，在三周處理完3個法案，及3人事同意權案，有意避開高雄市長補選期程，不過由於臨時會處理項目，爭議不小，民進黨團也不排除可能加開臨時會。

民進黨立委柯建銘、鄭運鵬、鍾佳濱等60人日前提請立法院在6月29日至7月22日召開臨時會，處理國家通訊傳播委員會（NCC）及考試院、監察院人事同意權案，及農田水利法草案、國民參與刑事審判法草案、前瞻二期預算須立法院同意案。另外，包括華航、護照正名公決案也預計在臨時會中處理。

不過立法院長游錫堃日前召開朝野協商，朝野之間為針對臨時會達成共識，將於6月29日上午舉行全院委員談話會，決定是否召開臨時會。

黨團總召柯建銘指出，預計第一周先處理，包括農田水利法草案、國民參與刑事審判法草案、前瞻二期預算案3個法案，第二周處理考試院、NCC人事同意權案，最後一周則處理監察院人事同意權案，並預留3天時間，萬一有法案尚未處理完成，再行處理。

據了解，民進黨團不願複雜化臨時會議程，將不針對憲改議題做討論，留至新會期處理。不過許多爭議法案，以攸關國民法官的國民參與刑事審判法草案為例，雖然民間仍有反彈，但黨團意志堅決，計畫務必在臨時會內處理完畢。

據悉，民進黨團原害怕夜長夢多，諸多爭議法案恐成箭靶，無法在短期內處理完成，預定在端午節前即舉行臨時會，然而罷韓投票後，發生出乎意料的事件，一方面導致社會不平，另一方面，國民黨也陷入短暫的混亂，黨團才決定在端午節之後舉行。然而，臨時會時程縮短，黨團內部也有疑慮，現在除了預留3天作為緩衝，也將視處理進度，不排除舉行二次臨時會。

然而，高雄市長補選即將在8月15日舉行，民進黨團也擔心若臨時會無法如期在7月22日結束，二次臨時會可能波及選情。

民進黨 立法院 柯建銘

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