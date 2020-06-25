藍白合作首發 立院臨時會將共同提案

立法院預計29日召開的臨時會，國民黨團總召林為洲表示，國民黨團和民眾黨團將在針對撐香港、顧民生、廢考監三項議題合作提案。林為洲說，兩個黨團在部分議題有共同想法，既然有共識，同意把民眾黨團的議案放入；民眾黨團總召賴香伶說，執政黨在臨時會上不願處理重要議案，在野黨要有所堅持，不應讓一黨獨大、壓制少數意見。

根據國民黨、民眾黨團共同提出的臨時會議程議案，除了港澳條例之外，還有平均地權條例修正草案、房屋稅條例修正草案，以及建請蔡英文總統登太平島宣示主權、要求召回駐日代表謝長廷針對釣魚台更名爭議進行報告等。

林為洲表示，民眾黨團由於人數不夠，無法在臨時會提案，前天協商後賴香伶找他，除了問之前開臨時會的經驗之外，也問是否可以一起提案。林為洲認為，例如雙方都主張港澳條例修法，都認為參審制不能草率處理，也都不同意陳菊擔任監察院長，既然有共識，所以他就同意把民眾黨團的議案放入。

林為洲說，這是「藍白」合作的開始，雙方不一定要在人選上合作，可以在議題跟法案上合作。國民黨團人士表示，民進黨執政太「鴨霸」，對於在野黨提出的臨時會議案主張全數否定，根本不重視在野黨的想法，因此民眾黨來問能不能幫忙一起提時，國民黨立刻答應。

賴香伶表示，召開臨時會本就應審慎為之，所審議事項也應限於必要且重大的議案，否則在有限的時間內，勢必得犧牲立法品質。賴香伶舉例，執政黨要審議的國民參審法草案，在司法院的網站上是如此介紹「所謂國民參與審判，是指讓完全沒有審判專業知識、經驗的一般國民加入審判程序⋯」，可見透過讓國民擔任法官的方式參與審判，你我都有可能成為國民法官，如此影響深遠的制度，難道不值得以更慎重、細緻的態度進行立法嗎。

賴香伶說，遺憾的是，從執政黨希望將參審法並列在其他爭議巨大的人事同意權案，已可預見這次臨時會的立法品質為何，作為國會的少數黨，民眾黨團除了對立法品質有所期待，更看重的是民主制度中不能或缺的對話與尊重。