聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓國瑜籲端午連假多出門走走 換個好心情促進疫後經濟
今天是端午節，高雄市前市長韓國瑜今天在臉書向祝大家端午安康，並籲大家在端午連假且國內防疫措施逐漸解除之際，不妨多出門走走，為今年下半年換個好心情，也為促進疫後經濟盡一份小小心力。
韓國瑜在臉書中表示，時入蒲月，粽葉飄香。今年端午較晚，一年已即將過半。過去大半年整個世界極不平靜，尤其疫情的爆發給人們生活帶來翻天覆地的變化與衝擊。且效艾符趨習俗，更祈蒲酒話昇平，希望藉今日端陽佳氣的降臨，能夠一掃過去陰霾，護祐大家下半年平安無恙、順利亨通。
他說，今年的端午佳節正適逢連假，國內防疫措施也逐漸解除，各位好朋友們不妨利用連假多出門走走，為今年下半年換個好心情的同時，也為促進疫後經濟盡一份小小心力。當然，還是要記得做好戴口罩、勤洗手等個人衛生措施，平安出門、健康回家。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言