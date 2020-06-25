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韓國瑜籲端午連假多出門走走 換個好心情促進疫後經濟

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜。圖／報系資料照片
高雄市前市長韓國瑜。圖／報系資料照片

今天是端午節，高雄市前市長韓國瑜今天在臉書向祝大家端午安康，並籲大家在端午連假且國內防疫措施逐漸解除之際，不妨多出門走走，為今年下半年換個好心情，也為促進疫後經濟盡一份小小心力。

韓國瑜在臉書中表示，時入蒲月，粽葉飄香。今年端午較晚，一年已即將過半。過去大半年整個世界極不平靜，尤其疫情的爆發給人們生活帶來翻天覆地的變化與衝擊。且效艾符趨習俗，更祈蒲酒話昇平，希望藉今日端陽佳氣的降臨，能夠一掃過去陰霾，護祐大家下半年平安無恙、順利亨通。

他說，今年的端午佳節正適逢連假，國內防疫措施也逐漸解除，各位好朋友們不妨利用連假多出門走走，為今年下半年換個好心情的同時，也為促進疫後經濟盡一份小小心力。當然，還是要記得做好戴口罩、勤洗手等個人衛生措施，平安出門、健康回家。

高雄市前市長韓國瑜臉書發文，籲大家多出門走走，為今年下半年換個好心情，也為促進疫後經濟盡一份小小心力。圖／翻攝韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜臉書發文，籲大家多出門走走，為今年下半年換個好心情，也為促進疫後經濟盡一份小小心力。圖／翻攝韓國瑜臉書

韓國瑜 連假

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