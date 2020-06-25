蔣萬安再戰謝長廷：有時間寫千字文不如去抗議

釣魚台更名爭議，國民黨批評我駐日代表謝長廷對日軟弱，謝長廷昨晚在臉書以千字文回擊，文中點名國民黨立委蔣萬安；蔣萬安今天發臉書反擊，要謝長廷有時間寫千字文，不如走出辦公室向日本政府表達強烈抗議。

謝長廷說，他過去四年堅持釣魚台主權屬於台灣，若違反我國立場就立刻抗議或嚴正聲明，共計18次，石垣市議會提案將釣魚台改名為登野城尖閣後，我方立刻向日方表示嚴正關切，在提案通過後隨即升高到抗議，蔣萬安等人批評代表處軟弱，連「抗議」兩字都説不出口顯然違背事實，因此他引用歷史資料，反駁當年美國把釣魚台管領權交付日本時，我國也沒有「抗議」。

蔣萬安表示，釣魚台爭議持續延燒，謝長廷洋洋灑灑寫了好幾篇臉書，聲稱「從此日本有了事實管領權」，「身為中華民國政府官員，在釣魚台主權爭議敏感時刻，大剌剌承認日本對釣魚台有事實管領權，這算什麼？」

蔣萬安說，石垣市議會22日將釣魚台改名為登野城尖閣，傷害我國主權，「謝代表你做了什麼？出事前不能防患於未然，出事後玩文字遊戲卸責，有時間寫千字文，不如走出辦公室去向日本政府表達強烈抗議、努力交涉，並回台到立法院向國人報告，你到底做了什麼努力」。

蔣萬安說，謝長廷身為政府官員，看不到捍衛領土主權的作為，而是在臉書發文討拍訴苦，而漁民的苦衷，又該由誰替他們訴說呢？