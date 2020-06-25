藍青年：要為了擁抱九二共識失去兩個世代的年輕人？

國民黨改革委員會推出的兩岸新論述引發國民黨大老不滿，改革委員會青年小組今舉行記者會捍衛新論述。小組成員強調並沒有捨棄九二共識精神，但當它被汙名化後已無法被年輕人接受，必須思考是否要繼續擁抱，而失去一個世代甚至兩個世代的年輕人，而不是去想新的論述。

羅廷瑋表示，所有的改革言論都是希望讓國民黨的蛻變跟得上民意，九二共識有無法抹滅的歷史，但不應該一直糾結在過去的歷史，希望新的兩岸論述和四大支柱–堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣優先、創造雙贏共享繁榮可以符合社會期待，再度讓國民黨接上地氣，讓民眾感覺到國民黨改變。

羅廷瑋把身上貼著「包袱枷鎖」的外衣脫掉，表示即便脫下來看到的是千瘡百孔，但這樣才能讓民眾看見新的國民黨。他說，被改革的人一定會不舒服，因為他們需要過去的歷史讓他們有存在感，現在看起來好像是國民黨在抹滅他們的付出，但事實上國民黨並沒有任抹滅九二共識的論述，但現在年輕人不是想要聽到國民黨反對台獨而是所謂的兩岸新價值。

青年小組成員、台大生須予謙說，這幾年情勢的改變讓九二共識被汙名化，導致年輕人無法接受，國民黨主席江啟臣在改革委員會也提到，他明顯感受到現在國民黨論述跟年輕人有很大的斷層跟落差。黨內前輩對九二共識有感情，但九二共識已經無法維持住兩岸交流的基石，再被大陸侵蝕一中各表的空間，要好好想一想是否還要去擁抱這一塊，而失去一個世代甚至兩個世代的年輕人，而不是去想新的論述。

成員林杏兒說，她能理解黨內長輩抱著九二共識是因為它陪著他們成長，但請去聽聽青年朋友們對九二共識是否陌生，既然如此為什麼還要抱著九二共識？國民黨捍衛的不是九二共識而是中華民國的主權，她也強調論述並無拿掉九二共識。

林杏兒舉例，過去這些長輩覺得拿著傻瓜相機拍照非常好，但現在年輕人拿的是手機，傻瓜相機不是不好，但已經不合時宜了。最近很多人說國民黨變小綠，但捍衛中華民國從來沒有變，為什麼蔡英文講中華民國台灣，在捍衛中華民國時沒人說她變小藍？國民黨從來沒有改變過立場，沒有改變捍衛中華民國的心，沒有拿掉九二共識，只是要重新包裝成年輕世代聽得懂的話語。

台北市議員徐巧芯表示，兩岸新論述只是強調沒有中華民國就沒有九二共識，這對國民黨的支持者來說應該都是可以接受的。國民黨的年輕人並沒有拋棄九二共識的問題，但必須要面對九二共識在現今遇到阻礙跟挑戰。

徐巧芯說，當中國大陸把九二共識和一國兩制拉得比較近，讓民進黨可以去牽在一起，國民黨能有什麼反制作為？中國大陸偷吃中華民國的豆腐，片面改變九二共識的內容，又要如何要求中國大陸去回到1992年正軌，這是目前遇到的障礙跟挑戰。國民黨應該要放下敏感神經，找到合理的解方，不是在檯面上表示不滿就可以解決。

兩岸小組成員涂力旋強調，九二共識應該被超越，它可以是定海神針，必須靈活的使用這項工具。其中新論述的四大支柱作為行進的方向與規範，特別是「黨公職赴陸規範」等優先行動，也是宣示國民黨改革的決心，持續的對話，不論是世代、領域，唯有透過理性的討論，才能達到這目標。

青年小組成員田方倫表示，九二共識過去曾帶給台灣這塊土地非常多的空間以及可以施展拳腳的舞台，但民進黨的論述不斷在改變，他們可以把台獨黨綱藏起來用抗中保台，甚至用中華民國去欺騙選票的時候，都是不得不低頭去尋求執政的可能性。過去九二共識被汙名化成一國兩制，國民黨必須面對新世代選民對九二共識的不認識。

兩岸小組成員黃士修強調，沒有中華民國就沒有九二共識，這樣的說法並沒有捨棄九二共識，而且是呼應當年的「連習會」，前主席連戰所強調的中國大陸必須正視中華民國存在的事實。九二共識存廢是假議題，讓外界白白消費，國民黨必須去闡述兩岸和平的價值，青年世代希望看到的是國民黨的核心價值。