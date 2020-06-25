南非因疫情鎖國 代表處至今已協助35人6批次返台

外交部今天表示，新冠肺炎疫情爆發以來，南非因為疫情嚴峻封城鎖國，使得我國人及僑民無法返國，駐南非代表處至目前為止已陸續協助6個批次，共35名國人或持有我國合法居留身分的外籍民眾平安返台。

外交部發言人歐江安表示，南非共和國是南部非洲重要的商務及航運中心，是非洲國家飛往歐美及亞洲國家的重要轉運站，新冠肺炎疫情爆發以來，各國陸續封鎖邊境並採取旅行限制，南非因疫情嚴峻，採取封城及鎖國措施，造成滯留非洲南部或南非的國人及僑民無法返國。

歐江安表示，為了協助國人順利返台，我駐南非代表處積極聯繫南非外交部、內政部及駐南非各國使領館、相關航空公司等單位，協調安排我國人搭機返國的適當航班及提供通關便利，外交部同時也指示我駐韓國代表處、駐荷蘭代表處、駐德國法蘭克福辦事處以及駐杜拜辦事處等相關駐外館處協助國人轉機、順利銜接航班。

歐江安說，截至目前為止，駐南非代表處已陸續協助6個批次，共35名國人或持有我國合法居留身分的外籍民眾平安返回台灣，其中包括5月31日我國人及南非籍人士共11人自約堡搭乘卡達航空，經卡達及韓國轉機返台、6月5日3名國人自開普搭乘卡達航空經卡達及韓國轉機返台、6月6日1名滯留肯亞的國人自倫敦及巴黎轉機返台。

另外，還有6月13日我國人及南非籍人士共5人自約堡經馬來西亞轉機返台；6月17日我駐史瓦帝尼外交替代役男及其他旅居史國國人共13人自史瓦帝尼陸路赴南非搭乘南非航空班機，經荷蘭及南韓轉機返國，以及6月17日滯留衣索比亞2名國人經德國法蘭克福轉機返台。

駐南非代表處在臉書上表示，代表處持續協助滯留國人返台，國人的笑容無價，感謝南非外交部、內政部、卡達航空、卡達駐南非大使館、韓國駐南非大使館、我駐韓國代表處等單位協助。