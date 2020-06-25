影／中火大戰！ 盧秀燕：台電預熱點火 依法罰200萬

6月24號晚間，台中火力發電廠重啟2號機組！台中市環保局昨天接到消息，立刻趕往稽查：「確實鍋爐升溫了，點火預熱！」台中市長盧秀燕說，端午節前夕，台電企圖偷襲中部人，企圖違法開機，昨晚派員稽查，「發現台電點火預熱，還沒有燃煤，決定依照空汙法裁處200萬元」，因執照在半年前，台中市政府就依法撤銷，所以二、三號機組是無照狀況。

盧秀燕今天上午出席台中南屯萬和宮活動，針對昨天中火「預熱開機」表示意見。她說，台電昨晚「雖然只是預熱開機，既然已經違法開機，我們會罰200萬元」，在這邊也要正告台電，身為國營事業「更不應該知法犯法，帶頭違法」，所以台電敢違法開機燃煤，我們一定依法重罰，決不寬貸。

盧秀燕說，中火執照台中市政府已在半年前，依法審查，決定撤照，這個審查權、發照權、撤照權在地方政府，大家仔細看法律，我們半年前已撤照，如果台電開機燃煤，就是違法開機，必須接受法律制裁，在此希望台電懸崖勒馬，不要違法，國營事業不應有特權，我們也不會害怕、妥協，會維護中部人的空氣品質，不會讓他們違法開機。

但台電反駁，強調2號排放機組是合格，現在處於許可證申請展延狀態，他們依原條件操作合法，「為了人民用電，忍辱負重」。 盧秀燕直接點名「官官相護」， 環保署表示說要讓他們開機，帶頭危害人民健康，破壞空氣品質，非常惡劣。

台中市府和台中火力發電廠兩方攻防戰，台中市府針對環保署認定廢照不合法這一件事提起訴願，行政院訴願決定書寫著「訴願人對提起訴願 非屬適格」，於法不合應不受理。

對此，台中市府法制局認為，環保署違反地方制度法而自行撤銷環保局的處分，經提起訴願後，行政院卻不敢實質認定有無違法？難道是要完全規避這個問題？

行政院訴願決定書趕在端午連假前一天出爐，並在台中市環保局都還沒收到公文時，中火迅雷得知消息也立刻重啟二號機組，緊接著環保署再發出新聞稿呼籲台中市環保局要依法行政。

台中市法制局長李善植說，依訴願法第一條第二項「各級地方自治團體或其他公法人對上級監督機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得提起訴願」。所以，環保局本來就可以訴願，行政院直接不受理，顯然不當。

李善植說，我們當初認定環保署撤銷處分無效的最重要理由是：環保署違反地方制度法第75條及環保署組織條例第3條，環保署應請行政院撤銷，而不能自己單方撤銷。因此環保署的撤銷處分是違反權力分立及侵害地方自治權，屬行政程序法111條第6款的無效處分。此部分行政院不受理決定規避此問題，也不敢回答。

盧秀燕今天上午是出席萬和宮捐贈學校冷氣活動，有10多所學校受贈。對於台電欲重啟開機，多數校長們很無奈說，用電越多，溫室效應越高，天氣越熱；但台中人維持了將近2年的「好空品」一旦重啟中火，燃煤又會矇上天空陰影，看來天氣更熱。