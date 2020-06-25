快訊

比疫情前還塞！國5壅塞整夜仍未緩 高公局：超乎預期

109指考社會衝刺／背多分沒用 歷地公3科考點一把抓

影／中火大戰！ 盧秀燕：台電預熱點火 依法罰200萬

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
6月24號晚間，台中火力發電廠重啟2號機組！台中市長盧秀燕說，端午節前夕，台電企圖偷襲中部人，企圖違法開機，昨晚派員稽查，「發現台電點火預熱，還沒有燃煤，決定依照空汙法裁處200萬元」，因執照在半年前，台中市政府就依法撤銷，所以二、三號機組是無照狀況。記者喻文玟／攝影
6月24號晚間，台中火力發電廠重啟2號機組！台中市長盧秀燕說，端午節前夕，台電企圖偷襲中部人，企圖違法開機，昨晚派員稽查，「發現台電點火預熱，還沒有燃煤，決定依照空汙法裁處200萬元」，因執照在半年前，台中市政府就依法撤銷，所以二、三號機組是無照狀況。記者喻文玟／攝影

6月24號晚間，台中火力發電廠重啟2號機組！台中市環保局昨天接到消息，立刻趕往稽查：「確實鍋爐升溫了，點火預熱！」台中市長盧秀燕說，端午節前夕，台電企圖偷襲中部人，企圖違法開機，昨晚派員稽查，「發現台電點火預熱，還沒有燃煤，決定依照空汙法裁處200萬元」，因執照在半年前，台中市政府就依法撤銷，所以二、三號機組是無照狀況。

盧秀燕今天上午出席台中南屯萬和宮活動，針對昨天中火「預熱開機」表示意見。她說，台電昨晚「雖然只是預熱開機，既然已經違法開機，我們會罰200萬元」，在這邊也要正告台電，身為國營事業「更不應該知法犯法，帶頭違法」，所以台電敢違法開機燃煤，我們一定依法重罰，決不寬貸。

盧秀燕說，中火執照台中市政府已在半年前，依法審查，決定撤照，這個審查權、發照權、撤照權在地方政府，大家仔細看法律，我們半年前已撤照，如果台電開機燃煤，就是違法開機，必須接受法律制裁，在此希望台電懸崖勒馬，不要違法，國營事業不應有特權，我們也不會害怕、妥協，會維護中部人的空氣品質，不會讓他們違法開機。

但台電反駁，強調2號排放機組是合格，現在處於許可證申請展延狀態，他們依原條件操作合法，「為了人民用電，忍辱負重」。 盧秀燕直接點名「官官相護」， 環保署表示說要讓他們開機，帶頭危害人民健康，破壞空氣品質，非常惡劣。

台中市府和台中火力發電廠兩方攻防戰，台中市府針對環保署認定廢照不合法這一件事提起訴願，行政院訴願決定書寫著「訴願人對提起訴願 非屬適格」，於法不合應不受理。

對此，台中市府法制局認為，環保署違反地方制度法而自行撤銷環保局的處分，經提起訴願後，行政院卻不敢實質認定有無違法？難道是要完全規避這個問題？

行政院訴願決定書趕在端午連假前一天出爐，並在台中市環保局都還沒收到公文時，中火迅雷得知消息也立刻重啟二號機組，緊接著環保署再發出新聞稿呼籲台中市環保局要依法行政。

台中市法制局長李善植說，依訴願法第一條第二項「各級地方自治團體或其他公法人對上級監督機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得提起訴願」。所以，環保局本來就可以訴願，行政院直接不受理，顯然不當。

李善植說，我們當初認定環保署撤銷處分無效的最重要理由是：環保署違反地方制度法第75條及環保署組織條例第3條，環保署應請行政院撤銷，而不能自己單方撤銷。因此環保署的撤銷處分是違反權力分立及侵害地方自治權，屬行政程序法111條第6款的無效處分。此部分行政院不受理決定規避此問題，也不敢回答。

盧秀燕今天上午是出席萬和宮捐贈學校冷氣活動，有10多所學校受贈。對於台電欲重啟開機，多數校長們很無奈說，用電越多，溫室效應越高，天氣越熱；但台中人維持了將近2年的「好空品」一旦重啟中火，燃煤又會矇上天空陰影，看來天氣更熱。

台中市 台電 環保署

延伸閱讀

購物節App挨轟沒靈魂 中市：滾動檢討

海線農民月收9200元 議員促農地解編

死亡車禍倍增 中市交局：滾動式檢討

3個感謝！台74線草湖匝道8月前動工

相關新聞

謝長廷千字文反擊「逢日就軟」批評：過去四年抗議18次

釣魚台更名爭議，國民黨認為我國政府對日軟弱，駐日代表謝長廷幫日本說話；謝長廷昨天在臉書再發文，表示該說的話因為怕被攻擊就...

【即時短評】捐口罩也虧譚德塞 蔡政府都這樣拚外交？

我國捐贈衣索比亞10萬片醫療口罩，外交部卻在新聞稿標題直接寫明，「我國援助世界衛生組織幹事長譚德塞家鄉衣索比亞10萬片外...

泛藍戰友吳益政選擇橘白合 國民黨李眉蓁有點失望

高雄市長補選一役，藍綠還沒戰，藍白已開打，代表國民黨出征的高雄市議員李眉蓁今早對親民黨吳益政接受民眾黨徵召一事表示，「我...

南非因疫情鎖國 代表處至今已協助35人6批次返台

外交部今天表示，新冠肺炎疫情爆發以來，南非因為疫情嚴峻封城鎖國，使得我國人及僑民無法返國，駐南非代表處至目前為止已陸續協...

影／中火大戰！ 盧秀燕：台電預熱點火 依法罰200萬

6月24號晚間，台中火力發電廠重啟2號機組！台中市環保局昨天接到消息，立刻趕往稽查：「確實鍋爐升溫了，點火預熱！」台中市...

高雄市長補選 蘇貞昌呼籲要「選對粽」！

高雄市長補選即將於8月15日投票，前行政院副院長陳其邁昨登記參選，正式投入選舉。行政院長蘇貞昌今端午節在臉書上發文表示，...

吞曲棍球案番外篇 監委搞小動作施壓司法？

剛獲蔡英文總統提名續任的監委高涌誠，因提案彈劾台中地檢署檢察官陳隆翔，引發檢方反彈。司法院職務法庭6月30日將對陳隆翔案宣判，但高涌誠23日以監察院司法及獄政委員會召集人身分，率另外5位監委巡察司法院，由於時間點敏感，被質疑干預審判獨立。高涌誠昨聲明，巡察去年就已排定。

蘇澳漁船在協議水域 日船干擾拍照 外交部向日關切

有蘇澳漁船在台日協議水域遭日船拍照要求離開，海巡署艦隊分署昨指出，干擾我方漁船的是兩艘日本娛樂漁業漁船，案發不久後，還有...

救國團憤慨：黨產會、特定媒體 一案兩度霸凌

救國團今天表示，行政院黨產會今天再度透過特定媒體顛倒是非，抹黑指稱救國團當年用台北學苑5坪土地，「以少換多」向國有財產署...

黨產釋憲婦聯會要求3大法官迴避 言辯前將給答案

大法官受理政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例釋憲，30日將行言詞辯論，但今天下午5點，婦聯會向大法官書記處提呈陳報狀，...

蘇澳漁船遭干擾 海巡署：有日本公務船要求不可作業

蘇澳籍「盛福16號」漁船昨天通報，在台日協議海域、即釣魚台西南方56浬(倒三角海域左側)遭日船干擾，劉姓船長今天返南方澳...

大法官審黨產條例 婦聯會要求許宗力、蔡宗珍等迴避

憲法法庭30日將針對《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例 》釋憲案進行言詞辯論，婦聯會今天正式向司法院大法官會議提呈陳...

熱門新聞

染疫日本女學生南部就學 陳時中鬆口是本土個案暫不公布足跡

影／我國連73日零本土破功？ 20歲日人在台感染新冠肺炎

我國連73日零本土破功 陳時中：連假不鼓勵去人多地方

影／20多歲日籍女學生在台染疫 南部就學接觸者匡列140人

影／國內新冠肺炎疫情現變數？ 指揮中心17：30加開記者會

影／開放桃機轉機 指揮中心曝中國大陸唯一遭排除原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。