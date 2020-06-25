謝長廷千字文反擊「逢日就軟」批評：過去四年抗議18次

釣魚台更名爭議，國民黨認為我國政府對日軟弱，駐日代表謝長廷幫日本說話；謝長廷昨天在臉書再發文，表示該說的話因為怕被攻擊就不敢說沉默領薪水他良心難安，他過去四年堅持釣魚台主權屬於台灣，有違反就立刻抗議將近20次，並說有些人因為詞窮就用賣國等辱駡字眼，他不隨刺激起舞，「有沒有涉及法律責任將於交由律師判斷」。

謝長廷昨晚在臉書發表千字文，表示有台灣的朋友提醒他，中國最近不斷強勢進入釣魚台海域，台灣一些「逢日必反，逢中就軟」的勢力開始聚結呼應，在野黨在罷韓低迷後也要找議題揚眉吐氣，要謝長廷小心變出氣筒；謝長廷說，若該說的話因怕被攻擊就不敢説，沈默領薪水他良心難安，並舉例反駁駐日代表處軟弱的批評。

謝長廷說，他過去四年堅持釣魚台主權屬於台灣，若有違反我國立場就立刻抗議或嚴正聲明，共計18次，過去四年沒有台灣漁船被扣押，更早四年則有18次，漁民的財產自由有保障，表示我們的涉外處理策略的拿捏是正確的，而這四年漁獲量不斷增加，今年更是破紀錄大豐收，這也是漁民可以安定捕漁的結果，足見政府護漁有績效。

謝長廷說，石垣市議會提案將釣魚台改名為登野城尖閣後，我方立刻向日方表示嚴正關切，在提案通過後隨即升高到表達抗議，而國民黨立委蔣萬安等人批評代表處軟弱，連「抗議」兩字都説不出口顯然違背事實，因此他引用歷史資料，反駁當年美國把釣魚台管領權交付日本時，我國也沒有「抗議」。

謝長廷說，很多人引用資料和實例指當年有抗議，説是打他臉，謝長廷說，抗議兩字中日文通用，英文用protest，大家都看得懂，要打臉的人請提出哪份文件有抗議，「什麼時候？對釣魚台什麼事說過抗議？讓我來更正道歉」。

謝長廷說，說有抗議者的論據包括拿出當年的報紙，但標題寫的是「循外交途徑嚴重交涉」，有人說當時駐日代表彭孟緝拜訪日本外相愛知揆一，但謝長廷說當時是「曾就釣魚台立場交換意見，堅決重申我對釣魚台之立場」，這也沒有抗議，當時外交部長周書楷召見日本駐華大使，對其表示「不同意日本所謂釣魚台列嶼問題已經解決的説法」，謝長廷說這是表達自己不同意，也沒有看到向對方抗議字眼，我方現在也是這樣陳述，沒有不同。