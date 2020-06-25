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【即時短評】捐口罩也虧譚德塞 蔡政府都這樣拚外交？

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
世界衛生組織總幹事譚德塞。 法新社
世界衛生組織總幹事譚德塞。 法新社

我國捐贈衣索比亞10萬片醫療口罩外交部卻在新聞稿標題直接寫明，「我國援助世界衛生組織幹事長譚德塞家鄉衣索比亞10萬片外科口罩」，刻意嘲諷。縱然譚德塞過去的言行對中國大陸極盡奉承，但外交工作應是對外廣結善緣，而非對內宣傳。外交部如此拚外交，還真是「用心良苦」。

自疫情爆發以來，政府大做口罩外交，大規模的捐贈有四次，其他單獨對國家的援贈則是多到數不完，卻沒有任何一次特別點出是誰的故鄉。此舉，和外交部之前說捐口罩只是盡我國在國際社會的義務，沒有任何政治考量，兩相比較，格外諷刺。

4月中，外交部和「中美洲統合體」（SICA）居間協調，促成台大醫院與SICA所屬「中美洲及多明尼加衛生部長委員會」舉行多邊防疫視訊會議，台大醫院和與中美洲8國分享我國內醫療院所的有效防疫措施與成功經驗；8個國家中，包括因為金援而轉向和中國大陸建交和我國斷交的巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多，當時的新聞稿，可沒有寫「台大醫院和接受中國利誘的多明尼加前邦交國視訊分享經驗」。

政府積極爭取我國參與國際組織，但我們早已是會員國的世界貿易組織（WTO）大使懸缺數月，經歷之前外交人事異動、目前WTO正改選新任秘書長，政府卻遲遲未發布新任代表人令，僅發布副代表人選，7月赴任並代理團務；我駐WTO代表具大使身分，能和其他國家代表平起平坐，是台灣國際參與的重要舞台，卻遲遲沒有代表，說台灣積極想參與國際事務，實在讓人難以信服。

今年的世界衛生大會受到疫情影響，先前的會議以視訊方式舉行，年底復會時再處理由台灣14友邦提案，籲世衛組織邀台灣參與世衛大會的議題。政府一直聲稱世衛幹事長有權發邀請函讓台灣以觀察員的方式參與世衛大會，只是若政府到年底前還是用批評、捐口罩給衣索比亞還要提到譚德塞的方式做國際宣傳，怎麼能奢望譚德塞會給我們邀請函呢？

台大醫院 口罩 外交部

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