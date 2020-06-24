聽新聞
test
0:00 / 0:00

救國團憤慨：黨產會、特定媒體 一案兩度霸凌

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導

救國團今天表示，行政院黨產會今天再度透過特定媒體顛倒是非，抹黑指稱救國團當年用台北學苑5坪土地，「以少換多」向國有財產署交換到嘉義市區國有土地。救國團痛駁，政府不能讓人民有理變沒理，合法變違法。

救團團並批評，此一抹黑案例去年11月5日就曾披露於同一媒體，抹黑指稱救國團當年用台北學苑5坪土地，「以少換多」向國有財產署交換到嘉義市區國有土地，讓原本產權單一國有地，成了救國團與國家共同持有，認為有圖利問題。

救國團表示，黨產會7個月後再重複第二次向特定媒體透露同一錯誤訊息，同一個錯誤個案，兩度透過特定媒體、兩度抹黑救國團，救國團對此一離譜先例、更是惡例作法，表達憤慨，對於獨立機關如此不中立且偏頗的心態，更深感遺憾。

救國團表示，事實上，該4.84坪土地原係救國團向國產署承租，國產署於陳水扁執政時期函知救國團，希望救國團可以購買該畸零地。購買多年後，救國團將台北學苑屬於政府之土地歸還政府並捐贈建物。隨後，國產署欲標售該土地地上權，而該4.84坪土地剛好卡在基地關鍵位置，因此國產署希望救國團同意以該地的市價交換嘉義學苑部分產權，且要求只能交換嘉義學苑產權。

救國團表示，當時如果救國團不同意，即變成釘子戶，奇貨可居，惟救國團為配合政府政策，乃勉強同意交換。後來，台北學苑土地由中國人壽出標141億6800萬元標得地上權，興建中壽企業總部及五星級飯店兩棟建築，所以最大獲利者是政府，如今反被黨產會如此抹黑，讓救國團有理變沒理、合法變違法。

救國團表示，當年是為了協助遠道且清寒的學生，解決就學期間的住宿問題，乃籌建台北學苑。然而隨著怪手的轟然巨響，那些純粹而飽滿的記憶、簡單而真實的心情，霎時成了堆堆瓦礫與陣陣塵煙。

救國團強調，所作所爲都是配合政府政策及依法辦事，如今政府沒有照顧和培育青年的政策，卻又不停的抹黑及打壓真正想為青年服務的救國團，令人憤慨與遺憾。

救國團 黨產會 嘉義

延伸閱讀

黨產條例30日言詞辯論 出席代表名單出爐

赴黨產會重新協商 國民黨：除辦公室都可捐

國民黨今再與黨產會協商 葉慶元：除辦公室其他都可捐

影／黨產歸零全捐出！ 國民黨：黨產會不願意協商

相關新聞

中火2號機點火恐遭罰 台電：為人民用電 忍辱負重

台中電廠2號機24日晚間點火啟動，台中市政府環保局隨即進廠稽查並揚言重罰。台電回應，2號機「合格」、「合法」、「合理」，...

救國團憤慨：黨產會、特定媒體 一案兩度霸凌

救國團今天表示，行政院黨產會今天再度透過特定媒體顛倒是非，抹黑指稱救國團當年用台北學苑5坪土地，「以少換多」向國有財產署...

黨產釋憲婦聯會要求3大法官迴避 言辯前將給答案

大法官受理政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例釋憲，30日將行言詞辯論，但今天下午5點，婦聯會向大法官書記處提呈陳報狀，...

蘇澳漁船遭干擾 海巡署：有日本公務船要求不可作業

蘇澳籍「盛福16號」漁船昨天通報，在台日協議海域、即釣魚台西南方56浬(倒三角海域左側)遭日船干擾，劉姓船長今天返南方澳...

大法官審黨產條例 婦聯會要求許宗力、蔡宗珍等迴避

憲法法庭30日將針對《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例 》釋憲案進行言詞辯論，婦聯會今天正式向司法院大法官會議提呈陳...

竹苗花蓮客庄得票拉警報 蔡英文：全面、長期部署

民進黨中執會今天邀請客家部主任周江杰報告「2016、2020年客庄選票分析暨未來行動方案」。報告中盤點客庄艱困選區，其中...

內閣性別比例不合理 跨黨派立委籲未來優先補女閣員

經濟部長王美花走馬上任，蔡政府新內閣的女性部長再添一名，不過民進黨立委范雲今舉行記者會，認為現行內閣性別比例並不合理，除...

台日重疉海域干擾「盛福16號」作業 日漁船現形

傳蘇澳籍漁船「盛福16號」昨天在台日協定適用海域遭日本兩艘巡邏艇驅趕，海巡署艦隊分署今天表示，對方主要是兩艘日本娛樂漁業...

【重磅快評】蔡英文的親人不行 但「政治親人」可以？

投石、幫推兩家綠營色彩濃厚公關公司四年來拿下政府多筆標案引發質疑，蔡英文總統今天強勢回應提問的記者說，「你已經先貼了一個...

民進黨台南市黨部主委：台灣人民沒欠民進黨了

民進黨台南市黨部主委潘新傳今表示，黨部將強化資深黨員關懷，他強調，經過這些年政黨政治發展，台灣人民已沒欠民進黨了，「該還...

促轉會：六張犁政治案件墓園應通盤清查

白色恐怖時期，遭受槍決的政治受難者許多埋葬在台北市的六張犁墓園。促轉會副主委葉虹靈昨與台北市議員共同視察，盼台北市政府能...

我漁船遭日巡邏艇拍照 外交部：已請駐日處了解案情

宜蘭蘇澳籍漁船「盛福16號」昨天在台日協議海域內一度遭日本娛樂漁船干擾，並遭要求停止作業；外交部今天表示，外交部已在第一時間責成駐日代表處向日方了解案情並表達我方關切。

熱門新聞

染疫日本女學生南部就學 陳時中鬆口是本土個案暫不公布足跡

影／我國連73日零本土破功？ 20歲日人在台感染新冠肺炎

影／20多歲日籍女學生在台染疫 南部就學接觸者匡列140人

我國連73日零本土破功 陳時中：連假不鼓勵去人多地方

影／國內新冠肺炎疫情現變數？ 指揮中心17：30加開記者會

影／開放桃機轉機 指揮中心曝中國大陸唯一遭排除原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。