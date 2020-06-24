救國團憤慨：黨產會、特定媒體 一案兩度霸凌

救國團今天表示，行政院黨產會今天再度透過特定媒體顛倒是非，抹黑指稱救國團當年用台北學苑5坪土地，「以少換多」向國有財產署交換到嘉義市區國有土地。救國團痛駁，政府不能讓人民有理變沒理，合法變違法。

救團團並批評，此一抹黑案例去年11月5日就曾披露於同一媒體，抹黑指稱救國團當年用台北學苑5坪土地，「以少換多」向國有財產署交換到嘉義市區國有土地，讓原本產權單一國有地，成了救國團與國家共同持有，認為有圖利問題。

救國團表示，黨產會7個月後再重複第二次向特定媒體透露同一錯誤訊息，同一個錯誤個案，兩度透過特定媒體、兩度抹黑救國團，救國團對此一離譜先例、更是惡例作法，表達憤慨，對於獨立機關如此不中立且偏頗的心態，更深感遺憾。

救國團表示，事實上，該4.84坪土地原係救國團向國產署承租，國產署於陳水扁執政時期函知救國團，希望救國團可以購買該畸零地。購買多年後，救國團將台北學苑屬於政府之土地歸還政府並捐贈建物。隨後，國產署欲標售該土地地上權，而該4.84坪土地剛好卡在基地關鍵位置，因此國產署希望救國團同意以該地的市價交換嘉義學苑部分產權，且要求只能交換嘉義學苑產權。

救國團表示，當時如果救國團不同意，即變成釘子戶，奇貨可居，惟救國團為配合政府政策，乃勉強同意交換。後來，台北學苑土地由中國人壽出標141億6800萬元標得地上權，興建中壽企業總部及五星級飯店兩棟建築，所以最大獲利者是政府，如今反被黨產會如此抹黑，讓救國團有理變沒理、合法變違法。

救國團表示，當年是為了協助遠道且清寒的學生，解決就學期間的住宿問題，乃籌建台北學苑。然而隨著怪手的轟然巨響，那些純粹而飽滿的記憶、簡單而真實的心情，霎時成了堆堆瓦礫與陣陣塵煙。

救國團強調，所作所爲都是配合政府政策及依法辦事，如今政府沒有照顧和培育青年的政策，卻又不停的抹黑及打壓真正想為青年服務的救國團，令人憤慨與遺憾。