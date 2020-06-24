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【重磅快評】蔡英文駁斥擋箭牌 還要複製黃健庭2.0？

聯合報 / 主筆室
總統蔡英文表示，監委名單既然是總統的提名，就由總統負起所有的責任。記者林澔一／攝影
總統蔡英文表示，監委名單既然是總統的提名，就由總統負起所有的責任。記者林澔一／攝影

蔡英文總統今天在民進黨中央黨部火力全開，她高分貝讚揚陳菊是最合適的監察院院長人選，並駁斥「擋箭牌」的說法，有如甩了台東縣前縣長黃健庭一個耳光，更印證了先前黃被民進黨「用過即丟」的說法，這時蔡總統再說這次監委提名超越政黨、化解對立，未免看輕國人的智商？

黃健庭20日在臉書婉謝蔡總統提名，並嗆「拿我當擋箭牌轉移焦點的有心人士，可以到此為止了」，黃健庭掀起的「擋箭牌」話題持續數日，蔡英文今天終於打破沉默，直接切入主題，指陳菊當然不需要什麼擋箭牌，這話明顯是衝著黃健庭而來。

只是，蔡總統又說，這次提名就是為國家舉薦適合的人選，同時實現超越政黨、化解對立的價值；但矛盾的是，蔡總統如此對待一度被她認為是「合適人選」的黃健庭，難道是在演川劇變臉？還是自始她的「合適人選」名單中就沒有黃健庭，他只不過是政治操作的工具而已？    

民進黨過去一貫主張廢除考、監兩院，蔡英文今天也有一番闡述，指近日她看到在野政黨也主張廢除考、監兩院，她很樂見這樣的發展，但廢除考監需要透過修憲、公民複決，推動需要一段時間，也需要高度民意的共識，歡迎在野黨一起來談，一起來推動憲政改革云云。

問題是，政權輪替三次，民進黨第二次執政已邁入第五個年頭，立院又有壓倒性的優勢，為何四年來推動廢除考、監兩院的進度是零？這次更是花足心思提出綠油油的監委名單，還說樂見在野黨主張廢監、考兩院，要一起來推動，誰能擔保這是不是「黃健庭事件2.0」？    

蔡英文執政逾四年，既不能忠於民進黨的理念著手推動修憲廢除考監兩院，連監委提名也搞得風波不斷，陳菊還沒有進監察院，就已經把監察院搞得烏煙瘴氣，蔡英文還妄稱監委是她提名，那就由她負起責任，真不知她要負什麼責任？

倒是釣漁台風雲詭譎，宜蘭漁船昨天在協議海域遭日本娛樂漁船干擾，蔡英文「過去的親信」承攬政府大筆標案，遭來利益迴避的質疑，這些都是蔡英文可以馬上負責的事，蔡總統要不先說說她要如何負責法？

黃健庭 蔡英文 民進黨

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