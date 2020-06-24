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蘇澳漁船遭干擾 海巡署：有日本公務船要求不可作業
蘇澳籍「盛福16號」漁船昨天通報，在台日協議海域、即釣魚台西南方56浬(倒三角海域左側)遭日船干擾，劉姓船長今天返南方澳漁港並表示，當時共有3艘，包括2漁船、1日本水產廳公務船，靠得很近，開來開去，公務船以跑馬燈顯示，不可在此作業。
宜蘭長林姿妙今天與蘇澳地區漁會、漁民同聲譴責日船作法失當，並表達嚴正抗議，同時呼籲中央與縣府共同守護釣魚台、保障漁民作業權益，也慰問劉姓船長
至於到底日本是漁船還是公務船？海巡署則表示，根據6月23日漁業署漁船災害通報單，「盛福16號」漁船通報的2艘日本船舶AISMMSI 碼分別為「431012974」及「431011253」，是「日O丸6號」及「玉O丸5號」2艘娛樂漁業漁船無誤，分署基隆艦抵達通報海域後，確未發現日本公務船。
不過，海巡署表示，經向外交部及漁業署查證，案發不久後，另有1艘日本水產廳公務船舶以電子看板顯示要求「不可在該處作業」字幕，隨即離開現場，因此，現場確有一艘日本水產廳公務船及2艘日本娛樂漁業漁船。
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