竹苗花蓮客庄得票拉警報 蔡英文：全面、長期部署

民進黨中執會今天邀請客家部主任周江杰報告「2016、2020年客庄選票分析暨未來行動方案」。報告中盤點客庄艱困選區，其中新竹、苗栗及花蓮縣，共有19個鄉鎮在2020年總統及立委選舉得票率比2016年衰退，情勢非常困難，周江杰建議2022年地方選舉必須超前部署，不要到最後關頭才處理，現在就要開始準備。

民進黨發言人顏若芳會後轉述民進黨蔡英文聽取報告後裁示，蔡英文說，客庄選區的經營是要全面性、長期部署，未來中央黨部在布局、提名策略上，應採取更為靈活的作為，積極培養人才，給予資源挹注。

周江杰說，今天報告是將2020年選舉得票退步區域篩選出來，報告中分析，得票衰退的19個鄉鎮，黨公職進駐人數太少，可說是幾乎沒有黨公職，未來他認為應該由客家部結合組織、婦女、社運、原民部及網路社群中心等，形成綿密的組織網絡，客家部能量沒辦法照顧到那麼大的範圍，需要大家協助。