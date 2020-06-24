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內閣性別比例不合理 跨黨派立委籲未來優先補女閣員

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委范雲今聯合民進黨立委賴品妤、民眾黨立委賴香伶舉行「抓緊時機追趕女性內閣人數！」記者會。記者陳熙文／攝影
民進黨立委范雲今聯合民進黨立委賴品妤、民眾黨立委賴香伶舉行「抓緊時機追趕女性內閣人數！」記者會。記者陳熙文／攝影

經濟部長王美花走馬上任，蔡政府新內閣的女性部長再添一名，不過民進黨立委范雲今舉行記者會，認為現行內閣性別比例並不合理，除了呼籲未來內閣若再調整，請行政院長蘇貞昌優先補上女性閣員，也表明將提出「行政院組織法」修法，讓性別比例成為制度性措施。

范雲今聯合民進黨立委賴品妤、民眾黨立委賴香伶舉行「抓緊時機追趕女性內閣人數！」記者會，認為今年5月20日上任的政府新內閣，內閣的性別比率僅占4.76%，成為新內閣最大的遺憾，各界也為此提出檢討呼籲。而近日，包括考試院、監察院提名人選性別比率，均已超過三分之一，更顯內閣性別比例之不合理。

范雲指出，台灣多年來在婦女團體與政黨的共同努力下，在地方制度法與憲法增修條文都已納入性別比例相關規定，也讓台灣直轄市議員女性佔35.8%，縣市首長女性佔37.5%，2020的立法院更有47席女性立委，達到41.59%的比例，在國際間非常亮眼。

然而，若比較國際間內閣性別比率，有十個國家有超過五成以上女性閣員，包括西班牙66.7%、芬蘭61.1%、尼加拉瓜58.8%、哥倫比亞57.9%、奧地利57.1%、祕魯55%、瑞典54.5%、盧安達53.6%、阿爾巴尼亞53.3%、法國52.9%。台灣新內閣的性別比例無法反映台灣性別平等的進展。

范雲指出，目前台灣大學畢業生性別比例女多於男（50.65% : 49.35%），女性薦任公務人員佔57.9%，女性簡任公務人員佔34.6%的現狀下，只看能力從來都不是問題，看不見性別才是問題。

如今王美花上任經濟部長，讓新內閣的女性部長人數再加一名，范雲呼籲未來若有內閣調整，在考量人選條件相當之下，請行政院優先補上女性閣員。

她表示，這個呼籲不僅符合CEDAW (消除對婦女一切形式歧視公約)第23號一般性建議，「締約國為確保婦女平等參與擔任高階內閣和行政職位，所採取的措施包括：作出規定，在可能被任命者合乎同樣條件的情況下，優先考慮女性提名人。」也才符合台灣性別平等發展的現況。

范雲指出，女性參政的耀眼一直是台灣民主實踐的一道光芒，執政的民進黨從彭婉如擔任婦女部主任時，就開啟以機制保障女性參政的工程。她未來也會提出「行政院組織法」的修法，讓性別比例成為制度性措施。

內閣 范雲 行政院

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