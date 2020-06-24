蔡英文：陳菊不需要什麼擋箭牌 歡迎在野黨一起談修憲

總統府日前公布包含監察院長陳菊等27位最新監委提名，但台東縣前縣長黃健庭及新北市前副市長陳伸賢都因紛擾退出提名，尤其在野黨質疑黃健庭是陳菊的擋箭牌，過程爭議不斷。蔡英文總統今天在民進黨主持中執會時，主動說明此事。她表示，陳菊當然不需要什麼擋箭牌，「我們的提名就是為國家舉薦適合的人選，同時實現超越政黨、化解對立的價值。」

蔡總統也說，陳菊長期以來對於進步價值的支持及貢獻有目共睹，「她自己也親身經歷過威權時代，也受過壓迫。但是即便再大的壓力，甚至於失去自由，她都不改對人權的堅持跟投入。她從政以後，不論是在中央或是地方任職，她的政績都非常好，她的行政經歷更是難能可貴，從各方面考慮來講，她都是一個適當的人選。」

對於民進黨過去主張廢除考、監兩院。蔡總統說，近來考、監提名的事情確實在台灣社會引起討論，尤其是廢除考、監這件事情上面，廢除考、監是民進黨一貫的主張，「近日我們看到在野的政黨也都有相同的主張，我們樂見這樣的發展，雖然廢除考監需要透過修憲，而且還需要經過公民複決的工作，推動需要一段時間，也需要高度民意的共識，我們歡迎在野黨一起來談，在國會裡面凝聚共識一起來推動憲政改革。」

蔡總統說，不過，過去「大法官釋字632號」解釋裡有說明，總統有提名監委的義務，立法院也必須同意權的審查，所以監察院尚未修憲廢除之前，監察權仍是存在的，總統和國會都有義務要遵循憲法來提名和審查。至於未來如果透過修憲廢除考、監兩院，機關權責的移轉、相關的配套作為及過渡的設計，都必須有審慎的規畫，希望國會在進行修憲程序的同時，能夠有細部完整討論。

另據轉述，蔡總統發言後，轉頭看了坐在旁邊的立法院黨團總召柯建銘，柯也以點頭回應。