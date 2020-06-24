台日重疉海域干擾「盛福16號」作業 日漁船現形
傳蘇澳籍漁船「盛福16號」昨天在台日協定適用海域遭日本兩艘巡邏艇驅趕，海巡署艦隊分署今天表示，對方主要是兩艘日本娛樂漁業漁船，據報另有一艘日本水產廳公務船舶出現，但海巡基隆艦趕抵時已離開現場海域。
艦隊分署表示，查漁業署「漁船災害通報單」所記載，日方兩艘日本船舶AIS MMSI碼分別是「431012974」及「431011253」，是日本「日榮6號 」及「玉津丸5號」2艘娛樂漁業漁船，並非日本公務船舶。
艦隊分署表示，海巡基隆艦趕赴現場後，以無線電與「盛福16號」通聯獲告：案發當時不久另有一艘日本水產廳的公務船舶以電子看板顯示字幕，已於當日10時56分離開現場海域。
6月23日11時40分，艦隊分署接獲蘇澳漁業電台通報，指蘇澳籍「盛福16號」漁船10時45分於釣魚台西南方56浬遭2艘日本巡邏艇拍照，要求我漁民勿於該海域作業；10時56分「盛」船告知日本巡邏艇已離開。
艦隊分署表示，獲報後立即調派台日海域任務艦「基隆艦」前往協處，基隆艦於15時45分與「盛」船會合，但現場查無任何日本公務船，「基隆艦」並持續在「盛」船附近海域巡護。
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