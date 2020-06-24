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【重磅快評】蔡英文的親人不行 但「政治親人」可以？

聯合報 / 主筆室
國民黨舉行「幫推、投石 瓜田李下？蔡英文踹共！」記者會，指兩公司承攬政府標案金額達8千多萬元兩家公司，遭爆幕後主導是中華文化總會正副秘書長林錦昌與李厚慶，呼籲總會長蔡英文出面說明。記者林伯東／攝影
國民黨舉行「幫推、投石 瓜田李下？蔡英文踹共！」記者會，指兩公司承攬政府標案金額達8千多萬元兩家公司，遭爆幕後主導是中華文化總會正副秘書長林錦昌與李厚慶，呼籲總會長蔡英文出面說明。記者林伯東／攝影

投石、幫推兩家綠營色彩濃厚公關公司四年來拿下政府多筆標案引發質疑，蔡英文總統今天強勢回應提問的記者說，「你已經先貼了一個標籤叫做『過去的親信』」，並指不管是過去、現在或未來與她一起打工作的夥伴，在參與國家這些案件的時候，都必須要遵守國家的法律規定。

蔡總統此番話語，顯然也為綠營上下立下了最新道德標準：只要遵守法律規定即可，至於社會觀瞻、是否有鑽法律漏洞之嫌、有無必要修法堵漏等，並不在其優先考量之列。

根據報導及國民黨指控，幫推及投石自2016年民進黨執政以來承攬政府標案金額達8千多萬元，且幕後主導是與蔡英文關係密切的中華文化總會正副秘書長林錦昌與李厚慶；雖林、李並未掛公司職務，但文化總會與幫推、投石很可能是「一套人馬、三塊招牌」；甚且，兩公司今年度還標得總統及副總統就職相關活動主視覺設計委託專業服務案及就職典禮伴手禮案。

且不論兩家公司取得政府標案過程是否有涉綁、圍、拆標等游走法律邊緣情事，人民倒是很好奇，此事如果發生在馬英九執政時期，民進黨或蔡英文，會不會也是齊一標準的認為只要合於法律規定即可？難道竟視利益迴避、避免瓜田李下如無物？

尤其，媒體今日是以蔡英文於2016年當選總統前曾講過的「親人不會承攬任何政府的工程」，詢問她「雖然他們不是你的親人，是你過去的親信，你怎麼看待這個情況，有沒有改善的空間？」沒想到蔡英文卻似「川普上身」般先反將媒體「貼標籤」；隨後看似回答了問題，卻是隻字未提最關鍵的「如何改善」。

蔡英文顯然忘了，曾差點成為她連任路絆腳石的「卡神」案。對比「卡神」楊蕙如擔任董事的易始公司以及登錄於同一地址的品原公司廣拿政府標案，以及如今的幫推及投石案，又怎能不讓人驚訝於兩者的「神似」？差別恐怕僅在於兩者的「幕後靠山」不同而已！

蔡英文擔任總統以來，蔡家人確實並未傳出什麼包攬政府標案情事，但她的「政治親人」四處攫取國家資源滋養自己，卻是無可否認的事實。有無不法，自須經司法機關調查及審理才能確定，卻不禁想問全國人民，對於蔡英文最新揭示的如此判斷標準，可真甘願接受？

蔡英文 民進黨 文化總會

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