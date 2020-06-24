民進黨台南市黨部主委：台灣人民沒欠民進黨了

民進黨台南市黨部主委潘新傳今表示，黨部將強化資深黨員關懷，他強調，經過這些年政黨政治發展，台灣人民已沒欠民進黨了，「該還都還了」，40歲以下年輕人無感，不要再罵國民黨了。

潘新傳今中午率領民進黨台南市市黨部幹部在新營邀媒體餐敘，闡述擔任主委的一些理念、想法，其中，深化黨員間聯誼，關懷資深民進黨生活現況，會列為市黨部業務重點。

潘新傳說，他對黨務有一些想法，希望市黨部是接地氣、讓人民有感的平台，將社會百工百業社會力發揮。

潘新傳指出，世代在改變，人民已經不喜歡看國民兩黨互相批評，喊口號，而是要落實生活，讓人民有感，經過這些年政黨政治發展，台灣人民已沒欠民進黨了，「該還都還了」，40歲以下年輕人無感，不要再罵國民黨了。

潘進一步表示，對黨務推動主要分為平常與選舉兩大主軸；即平常沒選舉時，強化黨員各行各業不同區域交流、聯誼，到了選舉前結合這些人當選舉樁腳，將資源結合，也就是「生態系」發揮。

潘新傳說，將竭力聯繫失聯老黨員，打造黨部成黨員最溫暖的家，更要擴大舉辦資深黨員聯誼活動，首波預計邀請黨齡滿25年的老黨員們回娘家，加強聯繫基層情感。

潘新傳有感而發說，一些黨齡25年以上的老黨員，如同台南市黨部的父母，看著民進黨部從無到有，其中有許多甚至是當時幫忙籌措黨部建立經費，即使自己財務拮据，也要捐款給民進黨，沒有這些開創先河的老黨員們，就沒有今日執政的民進黨，希望未來所有支持民進黨的朋友們，都能飲水思源，吃果子拜樹頭，學習這些民主前輩們無私奉獻的精神。