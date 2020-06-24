親民黨尊重參選：李眉蓁、吳益政與我們淵源很深

親民黨籍高雄市議員吳益政昨接受民眾黨徵召，今天陪同登記的民眾黨立委蔡壁如被問到有無向親民黨主席宋楚瑜報告，她表示，有請台北市副市長黃珊珊致電告知，安排台北市長柯文哲與宋楚瑜會面則仍在接洽中，親民黨下午發出三點聲明回應此事。

親民黨表示，昨日下午柯文哲確實有透過幕僚表示，希望與宋楚瑜會面，但宋楚瑜尚未回覆是否安排會面，而後媒體已搶先報導吳益政將接受民眾黨徵召參選之消息，故宋楚瑜與柯文哲並無會面。

親民黨說，此次高雄市長補選，親民黨在「罷韓」案確定後，經內部討論並與相關人士交換意見，商定不推派候選人或推薦人選之規劃。

親民黨表示，吳益政代表親民黨參選並連任五屆高雄市議員，而李眉蓁自從政之始，即擔任親民黨立委之特助，父女二人均曾代表親民黨參選高雄市議員，吳、李兩位議員與親民黨淵源頗深，故尊重吳、李兩位市議員之個人意願及高雄市民的最後決定。