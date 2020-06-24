促轉會：六張犁政治案件墓園應通盤清查

白色恐怖時期，遭受槍決的政治受難者許多埋葬在台北市的六張犁墓園。促轉會副主委葉虹靈昨與台北市議員共同視察，盼台北市政府能通盤清查墓園，讓近年調查陸續發現未知受難者墓塚的部分納入文化景觀保存計畫當中。

促轉會指出，六張犁墓園是台灣現存唯一大規模埋葬政治案件槍決者的重要文化地景，保存範圍高度完整，是過去威權統治政府侵害人權的不義歷史最血淋淋的見證，自1993年民間辛苦尋得受難者墓碑為起點，至今，各界仍在這裡持續發現未知的受難者墓塚，繼續拼湊著歷史。

台北市政府2016年將六張犁墓園登錄為文化景觀「戒嚴時期政治受難者墓園」，也正依據《 文化資產保存法》進行文化景觀保存維護計畫。

葉虹靈昨與台北市議員共同考察後，促轉會今提出4點建議，包含，一、目前計劃執行、諮詢顧問偏重文資景觀專業，應納入更多轉型正義與歷史教育思考。

第二，促轉會建議，應通盤清查墓區，將近年調查陸續發現未知受難者墓塚以及已知受難者墓塚皆納入此計劃。

促轉會也提醒，計畫應擴大公共參與，以及台北市政府應將轄下不義遺址應作整體性規劃，像是未來應盡速啟動如2020年公告史蹟「 馬場町刑場」的保存維護計畫。