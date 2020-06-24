被爆住家違建屢拆屢建 監委被提名人賴振昌發聲明澄清

監委被提名人賴振昌位於北投的住家遭人檢舉有多處違建，且「屢拆屢建」。賴發聲發出明表示，該屋為配偶於2005年取得，購買時屋齡已逾20年，因此進行整修，但因業者不諳法規，整修後涉有違章部分已拆除，拆除費也已繳清；至於裝設電梯則是為了年邁母親，目前申請核准中，若時效無法配合，他尊重主管機關處理，願意配合拆除。

賴振昌表示，由於屋況不良不堪使用，因此聘請土木包商進行整修，不諳法規以致不慎有部分整修物涉違章部分，經舉報後由市府業管單位拆除，相關拆除費用也均核實繳清。

賴振昌說，相關報導稱違建「屢拆屢建」並非事實，依北市建管處說明，自己的第一至第三違建案標的，均為3樓頂樓違建案，第一與第二案的查報日期同為2006年3月23日，拆除日為同年4月4日，實為同屬一案，並無所謂「屢拆屢建」；而第三案標的同為3樓頂樓違建，但建管處因該處無公安疑慮，因此排程較晚而已。

至於住屋裝設電梯部分。賴振昌表示，這是為了他母親生前年邁行動不便所設，為其生活的安全因此緊急裝設，但受當年法規較為嚴格所限，因此申請時未獲通過，而今政府配合台灣人口老化現況，有逐漸放寬法規的趨勢，重新申請部分也委請建築師處理中。